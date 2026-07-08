Circulaciones ciclónicas y onda tropical provocarán fuertes lluvias y descargas eléctricas

Para hoy se tiene previsto que circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, divergencia en altura y la onda tropical núm. 16 provocarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la mayoría del país, así será el clima hoy en cada estado.

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¿En qué estados se registrarán lluvias hoy?

Habrá fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas con posible caída de granizo en el noreste, oriente y centro, incluyendo el Valle de México y los estados afectados serán:

Lluvias muy fuertes en Veracruz .

. Lluvias fuertes en Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Edomex , CDMX , Morelos y Tabasco.

, , Morelos y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro , Campeche y Yucatán.

, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo.

Circulación anticiclónica mantiene onda de calor en el norte

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso sobre entidades del norte del país y continuará la inda de calor. Los estados con altas temperaturas serán:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte) y Chihuahua (oeste).

: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte) y Chihuahua (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

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