Apagón masivo CFE en Veracruz: Casi 50 colonias se quedan a oscuras por horas hoy 22 de julio; lista completa

¿Habrá apagón masivo en Veracruz? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que llevará a cabo un corte de luz en al menos 50 colonias de la entidad, debido a trabajos de mantenimiento. Si vives en este hermoso estado de la República, te contamos cuáles serán las zonas afectadas y los horarios de corte este miércoles 22 de julio.

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¿Por qué no hay luz en Veracruz?

A lo largo del año, la CFE lleva a cabo varios cortes de luz programados en todas las entidades de la República, pues periódicamente se requiere realizar mantenimiento y reparación en la red hidráulica, para poder garantizar un servicio de calidad para los usuarios.

Durante la cuarta semana de julio toca el turno al estado de Veracruz, donde las condiciones climáticas vuelven indispensables los trabajos de mantenimiento. Según se informó el apagón eléctrico afectará a 50 colonias de la entidad.

Fecha de corte: Miércoles 22 de julio

Horario de corte: De 9:00 a 14.00 horas

Apagón masivo veracruz 22 de julio Apagón masivo: Estas son las colonias afectadas por el apagón masivo. (Facebook)

Lista de colonias de Veracruz que se quedan sin luz hoy 22 de julio

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad de Veracruz informó que el apagón masivo programado para este 22 de julio afectará a cinco municipios:

San Rafael

Tecolutla

Nautla

Martínez de la Torre

Se informó que habrá al menos 50 colonias que se quedarán sin luz este miércoles 22 de julio hasta por 5 horas.

San Rafael y comunidades: San Rafael Centro, El Pital, Puntilla Aldama, Paso de Telaya, Manuel Ávila Camacho, Tres Bocas, Potrero Nuevo, El Arenal, Sonzapotes, La Poza, Col. San Rafael, Tres Encinos, Nuevo Centro Población Ejidal Benito Juárez, Ejido Vega de San Marcos, Col. Gustavo del Valle, Tepetates, Ejido San Rafael, Sementeras, El Guayabal, El Cabellal, Isla Santa Rosa,

Zona costera y Nautla: Nautla cabecera, Casitas, Monte Gordo, La Vigueta, El Ostional, Miguel Alemán, Playa Paraíso, Riachuelos, Fuerte de Anaya, Carretera a Vega de Alatorre, Chapa Chapa, Cruz de los Esteros, La Guadalupe, Laureles, Jicaltepec, Flores Magón.

Tecolutla y Martínez de la Torre: María de la Torre, José María Morelos, La Defensa, Hueytepec, El Zapote, Huipanguillo, Ejido La Perla, Col. Puerto Palchán, Col. Progreso, Ejido La Nueva Guadalupe.

Recomendaciones de la CFE en caso de corte programado

Si vives en alguna de las zonas afectadas por el apagón masivo en Veracruz, te recomendamos seguir los consejos de la compañía de luz para evitar daños en aparatos eléctricos.

Desconectar aparatos eléctricos al amnios 20 minutos antes del corte

al amnios 20 minutos antes del corte Evita tener luces encendidas

Conecta aparatos al menos 20 minutos después de que termine el corte de luz

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