Es oficial en Nuevo León: multa de hasta $2,933 por esta acción que muchos conductores dan por normal

Como parte de la rutina diaria de miles de conductores al salir de casa, todos, o al menos la mayoría, suelen revisar elementos clave en su traslado: gasolina, llaves, placas o tarjeta de circulación. Sin embargo, hay un documento que muchos dejan para después y que, en Nuevo León, puede marcar la diferencia entre resolver un percance rápido o terminar con una multa.

Se trata del seguro de responsabilidad civil vigente, una póliza que suele “aparecer” hasta que ocurre un choque. Incluso en un golpe menor, como una raspadura o daño material, la ley estatal contempla reglas específicas.

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¿De cuánto es la multa por circular sin seguro en Monterrey?

Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial de Nuevo León, los vehículos de motor deben contar, por lo menos, con un seguro vigente contra daños a terceros en bienes o personas. La póliza debe ser expedida por una compañía autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

De acuerdo con el tabulador del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Monterrey, circular sin este seguro puede generar una multa de 20 a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor vigente de la UMA en 2026, esto equivale aproximadamente a:

20 UMA: $2 mil 346 pesos

25 UMA: $2 mil 933 pesos

No olvides este documento al conducir en Nuevo León. La multa por omitir este documento va desde los 2,346 pesos. (Getty Images/Getty Images)

¿Qué pasa si ocurre un choque menor?

En los llamados “choques lamineros”, la legislación estatal autoriza mover las unidades hacia un lugar seguro después de documentar el incidente, siempre que exista únicamente daño material y los involucrados cuenten con póliza de seguro vigente.

El Artículo 68 Bis 1, fracción XV de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León también establece que los conductores deben retirar sus vehículos hacia el acotamiento o el área más cercana después de tomar fotografías o videos del hecho como evidencia.

Sin embargo, esta medida solo aplica si se cumplen condiciones claras:

Que existan únicamente daños materiales

Que los vehículos puedan circular

Que no haya indicios de consumo de alcohol o estupefacientes

Además de la multa correspondiente, el conductor puede quedar fuera de esta facilidad para liberar la vía y enfrentar el aseguramiento de la unidad y su traslado al corralón.

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