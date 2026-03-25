Nuevo León prepara multas más duras para conductores por el uso del celular

Usar el celular mientras se conduce puede convertirse en una de las multas en Nuevo León más caras durante 2026. Aunque la infracción no es nueva, el aumento en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ha provocado que las sanciones tengan un mayor impacto en el bolsillo de los automovilistas.

Esta práctica sigue siendo una de las más comunes al volante, pero también una de las más peligrosas. Por ello, las autoridades mantienen la aplicación de multas para quienes no respeten esta regla básica de seguridad vial, además de reforzar su vigilancia en vialidades clave.

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De cuánto es la multa por usar el celular al conducir

En Nuevo León, el reglamento de tránsito establece sanciones para quienes utilicen el teléfono móvil mientras manejan. Para 2026, la multa puede variar dependiendo del municipio y la gravedad de la falta:

Desde 6 hasta 30 UMA

Aproximadamente entre 700 y más de 3,500 pesos

Este incremento está directamente relacionado con la actualización de la UMA en 2026, que pasó a tener un valor de 117.31 pesos diarios, lo que representa un aumento de alrededor del 3.6% respecto al año anterior.

En el caso de Monterrey, una de las zonas donde más se aplican estas sanciones, la multa suele ubicarse en el rango más alto, es decir, entre $2,300 y $3,500 pesos, de acuerdo con el tabulador vigente.

Además, en algunos casos, la sanción no solo es económica, ya que también puede implicar la pérdida de puntos en la licencia de conducir.

Así fue la instalación del nuevo tren sobre los rieles en los nuevos Patios y Talleres. Más de 4,000 personas trabajan de día y noche con los más altos estándares de calidad y seguridad para que esta titánica obra quede lo antes posible. Paciencia, valdrá la pena. 🦁🚄 pic.twitter.com/wDmhYardIm — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) March 18, 2026

¿Qué dice el reglamento sobre usar el celular al manejar?

La normativa en Nuevo León es clara: está prohibido manipular dispositivos electrónicos mientras se conduce. Esto incluye sostener el teléfono, enviar mensajes o utilizar cualquier aparato que genere distracción.

Incluso el uso de audífonos está limitado, ya que solo se permite un auricular. La intención es evitar que el conductor pierda atención del entorno y reducir el riesgo de accidentes.

¿Se puede pagar menos la multa?

En varios municipios del Área Metropolitana de Monterrey existe la posibilidad de obtener un descuento de hasta el 50% en la multa, siempre que el pago se realice dentro de los primeros días posteriores a la infracción, generalmente dentro de un plazo de 15 días naturales.

Esta medida se aplica en ciudades que forman parte de la zona conurbada, como Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, Escobedo y Santa Catarina, aunque las condiciones pueden variar ligeramente según el reglamento de cada municipio.

Sin embargo, no en todos los casos aplica este beneficio. Hay situaciones específicas en las que el conductor deberá cubrir el monto completo, como por ejemplo:

Si la infracción ocurrió en una zona escolar

Si hubo un accidente relacionado

Si el conductor es reincidente

O si la falta se considera de mayor gravedad

Para saber si se puede acceder al descuento, los automovilistas pueden consultar su multa en línea o acudir directamente a las oficinas de tránsito o tesorería correspondientes.

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