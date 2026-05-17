Confirmado en Nuevo León: esta es la ruta gratuita y horarios del transporte público en Guadalupe

Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y residentes, el Gobierno de Guadalupe consolida el programa Guadalupe Nos Mueve. Esta iniciativa de transporte gratuito conecta puntos estratégicos para facilitar el acceso a zonas de comercio y servicios indispensables.

El despliegue de unidades modernas busca posicionarse como la alternativa principal para los traslados rápidos en la ciudad. El proyecto prioriza la movilidad segura de las familias sin afectar su economía mensual.

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¿Cuál es el recorrido y cuántas paradas tiene la ruta en Guadalupe?

La ruta 2 de este sistema de transporte público recorre 19 kilómetros de distancia en un tiempo estimado de 45 minutos. El trayecto une zonas habitacionales con centros de alto flujo como la Central de Abastos y el Estadio BBVA.

El servicio utiliza 5 unidades para mantener una frecuencia constante en beneficio de los usuarios diarios. Esta planeación asegura una cobertura eficiente en las arterias principales del municipio de Nuevo León.

Los puntos de ascenso establecidos para los ciudadanos son los siguientes:

Morones y Barbadillo (SIDU)

Plaza Matz

Avenida Azteca y avenida Plutarco Elías Calles

DIF Lázaro Cárdenas

Avenida Eloy Cavazos y Tolteca

Benito Juárez

Secundaria número 12 (avenida Las Américas)

Parque Río La Silla

Soriana La Pastora

Casa de la Cultura Contry

Valle de Chapultepec (Patronato)

Estación Eloy Cavazos

Ruta 2 Guadalupe Nuevo León La ruta 2 conecta la Expo con la Central de Abastos en 45 minutos. (Infraestructura y Desarrollo urbano Guadalupe)

¿En qué horarios opera el transporte gratuito de Nuevo León?

El sistema funciona de lunes a viernes para ajustarse a las necesidades laborales y escolares de la población. La ruta divide su operación en dos turnos estratégicos que cubren las horas de mayor demanda.

Los traslados gratuitos se realizan bajo el siguiente esquema:

Turno matutino: De 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

Turno vespertino: De 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Esta organización permite que los residentes de Guadalupe aprovechen el beneficio durante el ingreso y egreso de sus actividades. El programa impulsa el ahorro económico y fomenta el uso de alternativas de movilidad sustentable.

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