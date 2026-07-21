¿Estrenas carro? Costo oficial para tramitar placas nuevas en Jalisco este 2026

¿Estás estrenando automóvil? Aunque es una emoción muy grande, trae consigo muchas responsabilidades como pagar el refrendo, las placas y, en algunas entidades como Jalisco, la verificación.
Y si vives en dicho estado, uno de lo primeros pasos que debes de realizar es dar de alta tus nuevas placas. Este trámite tiene un costo de dos mil 502 pesos desde el pasado mes de junio y a diciembre de 2026, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.
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¿En qué casos debes de dar de alta tus placas en Jalisco?
Hay momentos específicos en Jalisco en los que es necesario dar de alta tus placas y es cuando:
- Compras un automóvil nuevo
- Compras un carro usado
- Te mudas de estado y deseas registrarlo en Jalisco
- Importas legalmente un vehículo del extranjero
El alta de placas lo que permite es que tu nuevo auto quede totalmente a tu nombre, es decir, que todo lo relacionado a las láminas y la tarjeta de circulación será personal.
Requisitos para tramitar el alta de tus placas en Jalisco durante 2026
Si tienes en puerta este trámite, entonces estos son los documentos que debes juntar para poder iniciarlo:
- Factura original o copia certificada del vehículo
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio reciente
- Tarjeta de circulación vigente
- Placas anteriores (si es el caso)
- Comprobante de pago de refrendo actual
- CURP
- RFC
- Comprobante de verificación vehicular vigente (sólo si aplica)
Paso a paso para realizar tramitar una cita para dar de alta tus placas en Jalisco en 2026
Una vez que tienes todos tus documentos, el siguiente paso es tramitar la cita para que ahí se dé inicio oficialmente a la alta de placas.
Para agendar la cita debes de seguir estos pasos:
- Ingresa al portal de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco y localiza la sección para agendar citas
- Regístrate con tus datos oficiales
- A tu correo llegará un mensaje de confirmación que debes de aceptar
- Una vez que lo aceptes, ingresa de nuevo al poder y sigue los pasos que te piden para tu cita
- Imprime el comprobante de cita
Una vez que lo tengas, debes presentarte el día en la oficina de Recaudación Fiscal elegida, entregar la documentación, realizar el pago de dos mil 502 pesos y, posteriormente, recibirás el comprobante, las placas con matrícula y la tarjeta de circulación.
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