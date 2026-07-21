¿Estrenas carro? Costo oficial para tramitar placas nuevas en Jalisco este 2026

¿Estás estrenando automóvil? Aunque es una emoción muy grande, trae consigo muchas responsabilidades como pagar el refrendo, las placas y, en algunas entidades como Jalisco, la verificación.

Y si vives en dicho estado, uno de lo primeros pasos que debes de realizar es dar de alta tus nuevas placas. Este trámite tiene un costo de dos mil 502 pesos desde el pasado mes de junio y a diciembre de 2026, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

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¿En qué casos debes de dar de alta tus placas en Jalisco?

Hay momentos específicos en Jalisco en los que es necesario dar de alta tus placas y es cuando:

Compras un automóvil nuevo

Compras un carro usado

Te mudas de estado y deseas registrarlo en Jalisco

y deseas registrarlo en Jalisco Importas legalmente un vehículo del extranjero

El alta de placas lo que permite es que tu nuevo auto quede totalmente a tu nombre, es decir, que todo lo relacionado a las láminas y la tarjeta de circulación será personal.

Requisitos para tramitar el alta de tus placas en Jalisco durante 2026

Si tienes en puerta este trámite, entonces estos son los documentos que debes juntar para poder iniciarlo:

Factura original o copia certificada del vehículo

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

reciente Tarjeta de circulación vigente

vigente Placas anteriores (si es el caso)

(si es el caso) Comprobante de pago de refrendo actual

de refrendo actual CURP

RFC

Comprobante de verificación vehicular vigente (sólo si aplica)

Paso a paso para realizar tramitar una cita para dar de alta tus placas en Jalisco en 2026

Una vez que tienes todos tus documentos, el siguiente paso es tramitar la cita para que ahí se dé inicio oficialmente a la alta de placas.

Para agendar la cita debes de seguir estos pasos:

Ingresa al portal de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco y localiza la sección para agendar citas

Pública del Estado de Jalisco y localiza la Regístrate con tus datos oficiales

A tu correo llegará un mensaje de confirmación que debes de aceptar

que debes de aceptar Una vez que lo aceptes, ingresa de nuevo al poder y sigue los pasos que te piden para tu cita

y sigue los pasos que te piden para tu cita Imprime el comprobante de cita

Una vez que lo tengas, debes presentarte el día en la oficina de Recaudación Fiscal elegida, entregar la documentación, realizar el pago de dos mil 502 pesos y, posteriormente, recibirás el comprobante, las placas con matrícula y la tarjeta de circulación.

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