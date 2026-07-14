El Gobierno del Estado de México (Edomex) abrió el registro al programa Jóvenes con Bienestar 2026, un programa a cargo del Instituto Mexiquense de la Juventud. Este apoyo consiste en un depósito de 6 mil pesos, dispersado en dos exhibiciones, cada una de 3 mil pesos.

La convocatoria está dirigida a jóvenes que residen en alguno de los 125 municipios del Estado de México, viven en condición de pobreza y no han concluido su educación. El registro tiene como fecha límite el mes de julio, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales.

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¿Quiénes se pueden inscribir a Jóvenes con Bienestar Edomex 2026?

Jóvenes con Bienestar Edomex 2026 está dirigido a personas de 18 a 29 años de edad que vivan en el Estado de México, tengan la nacionalidad mexicana, se encuentren en condición de pobreza y no hayan concluido su formación académica.

El programa busca que sus beneficiarios inicien, continúen o concluyan estudios de primaria, secundaria o bachillerato en instituciones públicas. Para ello, combina el apoyo económico directo con la vinculación a servicios educativos gratuitos.

Los beneficiarios deben firmar una carta compromiso de seguimiento a la educación obligatoria como condición de participación, según lo establece la convocatoria oficial.

¿Qué da el programa Jóvenes con Bienestar Edomex 2026?

Además del apoyo económico otorga los siguientes servicios para el bienestar juvenil:

Seguro de movilidad

Reembolso de gastos médicos por accidente

Asistencia médica telefónica y medicina

Promotora cultural

Club de descuentos

Asistencia dental, psicológica y fitness.

Documentos para registrarte a Jóvenes con Bienestar Edomex 2026

Para completar el trámite deberás presentar, en original y copia, la siguiente documentación:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, licencia de conducir o constancia de identidad).

CURP.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Formato Único de Bienestar debidamente llenado.

Carta compromiso para dar seguimiento a la educación obligatoria.

¿Cómo hacer el registro a Jóvenes con Bienestar Edomex 2026?

La inscripción se realiza en dos etapas obligatorias y completamente gratuitas.

Primero debes efectuar el prerregistro en línea a través del portal oficial del Instituto Mexiquense de la Juventud. La fecha límite para completar esta etapa es antes del 31 de julio.

Si tu solicitud es aprobada por el Comité correspondiente, recibirás un número de folio que deberás conservar para continuar con el trámite.

Posteriormente deberás acudir personalmente a uno de los módulos habilitados por el IMEJ, ubicados en:

Casa Estatal de la Juventud Ecatepec

Casa Regional de la Juventud Naucalpan

Casa Regional de la Juventud Toluca

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