Monzón en México dispara tormenta negra; mientras estos estados se inundan, otros padecen calor extremo según el SMN

¿Tormenta negra en México hoy? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó nuevamente lluvias intensas que pueden alcanzar hasta 150 milímetros por hora que afectarán a entidades del noreste del país. No obstante, otras regiones estarán afectadas por una intensa ola de calor.

Es importante que tomes las precauciones necesarias ante el calor extremo y, el monzón mexicano, que seguirá generando lluvias torrenciales que podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones severas y deslaves. Te contamos cuáles serán las entidades afectadas por la tormenta negra y la ola de calor extremo.

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¿Dónde habrá lluvias intensas en México hoy?

A través de su Pronóstico Extendido, el Servicio Meteorológico Nacional informó que además del monzón mexicano, en el territorio nacional se registran circulaciones ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera que estarán ocasionando desde chubascos hasta lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Las entidades afectadas por la “tormenta negra”, que podría alcanzar entre 75 a 150 mm, este lunes 20 de julio son:

Sonora (este y sureste)

(este y sureste) Chihuahua (Centro, oeste y suroeste)

(Centro, oeste y suroeste) Sinaloa (Norte)

(Norte) Durango (Noroeste)

¿En qué estados habrá calor extremo hoy 20 de julio?

Mientras que, en otras regiones del país como entidades del noroeste, norte y estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán se registraron temperaturas de hasta 45 °C. Las entidades afectadas por la ola de calor son:

Sonora (noroeste)

(noroeste) Sinaloa (norte y centro)

(norte y centro) Coahuila (noreste)

(noreste) Nuevo León (norte)

(norte) Tamaulipas (noroeste y centro)

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/XyWCw3d0a7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 19, 2026

¿Qué es el monzón mexicano?

El monzón mexicano que afecta en este momento gran parte del país es un fenómeno climático estacional de verano que se caracteriza por provocar un cambio drástico en la dirección de los vientos y un aumento masivo de humedad, lo que genera lluvias intensas en el noreste de México.

Este fenómeno suele ocurrir en un periodo entre los últimos días del mes de junio y principios de septiembre. Los estados más afectados por el monzón mexicano son: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Durango y partes de Baja California Sur.

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