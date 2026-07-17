El calor en Baja California no da tregua: el pronóstico para el fin de semana en la ciudad más caliente de México

El clima en Mexicali mantendrá registros extremos de 43 grados durante el próximo fin de semana debido a la intensa ola de calor que azota al estado de Baja California.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que las condiciones sofocantes afectarán a la capital bajacaliforniana de forma ininterrumpida el sábado y domingo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo estará el clima en Mexicali durante los próximos días tras la alerta por altas temperaturas?

Las condiciones ambientales para el viernes, sábado y domingo mantendrán cielos mayormente soleados y niveles críticos de radiación solar en Mexicali. Los meteorólogos recomiendan suspender actividades al aire libre por las tardes.

El comportamiento del termómetro para el cierre de la semana se proyecta bajo los siguientes parámetros:

El viernes registrará un cielo parcialmente nublado en algunos momentos del día con una temperatura máxima que rondará los 43 grados.

registrará un cielo parcialmente nublado en algunos momentos del día con una temperatura máxima que rondará los 43 grados. El sábado 18 de julio mantendrá jornadas predominantemente soleadas con el termómetro marcando un límite máximo de 43 grados.

mantendrá jornadas predominantemente soleadas con el termómetro marcando un límite máximo de 43 grados. El domingo 19 de julio repetirá las mismas condiciones climáticas con una tarde seca y calor extremo de 43 grados.

Pronóstico Baja California EL SMN advierte por altas temperaturas en Mexicali, Baja California. (smn.conagua.gob.mx)

¿Qué registros históricos reportó la Conagua sobre la ola de calor en Baja California?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que la capital del estado ligó cinco días consecutivos como la zona con la temperatura más alta de todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) documentó que el termómetro rozó los 50 grados de forma alarmante durante los últimos días. Esta situación climática incrementó de forma drástica las emergencias médicas en los hospitales civiles.

El reporte oficial de la dependencia federal expuso un aumento térmico severo y sin descanso:

Los récords de calor iniciaron en 47.1 grados y escalaron de forma ininterrumpida hasta alcanzar los 49.6 grados el pasado 9 de julio.

iniciaron en 47.1 grados y escalaron de forma ininterrumpida hasta alcanzar los 49.6 grados el pasado 9 de julio. Los golpes de calor provocaron que la Secretaría de Salud Federal contabilizara 46 personas con afectaciones médicas graves en la entidad.

provocaron que la Secretaría de Salud Federal contabilizara 46 personas con afectaciones médicas graves en la entidad. Las defunciones registradas por deshidratación y temperaturas extremas sumaron cinco casos, ocurriendo cuatro de estos decesos en Mexicali.

La Secretaría de Salud de Baja California recomendó usar ropa ligera de colores claros, mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.