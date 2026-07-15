Monzón mexicano y onda tropical provocarán lluvias con posible caída de granizo en gran parte del país

Para que sepas cómo será el clima en tu ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas y se tienen previstas lluvias y posible caída de granizo, así que toma previsiones.
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Monzón mexicano y onda tropical provocará lluvias en varios estados
El monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, vaguadas y onda tropical núm.19 se desplazarán sobre el sureste mexicano y los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical provocarán chubascos y lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro del país.
Los estados donde se prevén lluvias son:
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Sonora
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Campeche
- Quintana Roo
- Baja California Sur
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Tabasco
- Yucatán
- Baja California
- Morelos
¿En qué estados hará calor?
A pesar de las lluvias se mantendrá el ambiente caluroso en el noroeste, noreste y la península de Yucatán. Se registrarán temperaturas de más de 45°C en Baja California.
El termómetro marcará entre 30 hasta 45°C en los siguientes estados:
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Puebla
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Oaxaca
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