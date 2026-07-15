Monzón mexicano y onda tropical provocarán lluvias con posible caída de granizo en gran parte del país

Para que sepas cómo será el clima en tu ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas y se tienen previstas lluvias y posible caída de granizo, así que toma previsiones.

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Monzón mexicano y onda tropical provocará lluvias en varios estados

El monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, vaguadas y onda tropical núm.19 se desplazarán sobre el sureste mexicano y los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical provocarán chubascos y lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro del país.

Los estados donde se prevén lluvias son:

Chihuahua

Coahuila

Durango

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Sonora

Nuevo León

Tamaulipas

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Campeche

Quintana Roo

Baja California Sur

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Yucatán

Baja California

Morelos

¿En qué estados hará calor?

A pesar de las lluvias se mantendrá el ambiente caluroso en el noroeste, noreste y la península de Yucatán. Se registrarán temperaturas de más de 45°C en Baja California.

El termómetro marcará entre 30 hasta 45°C en los siguientes estados:

Zacatecas

San Luis Potosí

Veracruz

Puebla

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Oaxaca

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