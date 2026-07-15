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Monzón mexicano y onda tropical provocarán lluvias con posible caída de granizo en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del clima para hoy en México y para que tomes previsiones te decimos si lloverá en tu ciudad.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que sepas cómo será el clima en tu ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas y se tienen previstas lluvias y posible caída de granizo, así que toma previsiones.

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Monzón mexicano y onda tropical provocará lluvias en varios estados

El monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, vaguadas y onda tropical núm.19 se desplazarán sobre el sureste mexicano y los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical provocarán chubascos y lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro del país.

Los estados donde se prevén lluvias son:

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Sonora
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Campeche
  • Quintana Roo
  • Baja California Sur
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Baja California
  • Morelos

¿En qué estados hará calor?

A pesar de las lluvias se mantendrá el ambiente caluroso en el noroeste, noreste y la península de Yucatán. Se registrarán temperaturas de más de 45°C en Baja California.

El termómetro marcará entre 30 hasta 45°C en los siguientes estados:

  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Puebla
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Oaxaca

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