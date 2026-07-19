Clima domingo 19 de julio 2026: Lluvias intensas de hasta 150 mm estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el clima de hoy domingo 19 de julio de 2026, el monzón mexicano en el noroeste de México, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de divergencia, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del norte y occidente del país.

Asimismo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

Finalmente, el posible ciclón tropical en el océano Pacífico, continuará desplazándose hacia el oeste y alejándose de costas mexicanas.

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Clima 19 de julio: Lluvias en México para este domingo

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa (norte).

: Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango (noroeste).

: Durango (noroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste y centro), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, este y oeste), Colima, Michoacán (norte, oeste y suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).

: Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste y centro), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, este y oeste), Colima, Michoacán (norte, oeste y suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nuevo León y Tlaxcala.

¿Dónde hará calor hoy?

Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (noreste) y Tamaulipas (noroeste).

: Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (noreste) y Tamaulipas (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte) y Guanajuato (noreste).

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