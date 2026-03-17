El Congreso de Nuevo León cambió las reglas y ahora el Metrorrey deberá compensar a usuarios

El Congreso de Nuevo León exigió a Metrorrey implementar medidas de compensación y transparencia tras el cierre sorpresivo de la estación Y Griega. La diputada Aile Tamez señaló que las obras de infraestructura no pueden estar por encima del respeto al usuario, por lo que el organismo está obligado a desplegar operativos gratuitos de Transmetro y señalización clara para mitigar el impacto en la movilidad cotidiana.

Esta instrucción legislativa surge ante la falta de aviso oportuno sobre las labores de conexión con la nueva Línea 6. El Congreso determinó que Metrorrey debe reforzar la frecuencia de unidades en horas pico y garantizar alternativas eficientes para que los miles de pasajeros afectados no vean interrumpidos sus traslados hacia el trabajo o centros de estudio.

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¿Hasta cuándo estará cerrada la estación Y Griega de la Línea 1 del Metro de Monterrey?

La estación Y Griega de la Línea 1 inició un cierre temporal el pasado lunes 9 de marzo debido a trabajos de reacondicionamiento técnico para integrarla con la futura Línea 6. Esta suspensión se explica en la necesidad de concluir las conexiones del sistema de monorriel, un proceso que mantendrá la estación fuera de servicio durante gran parte de este mes.

De acuerdo con el cronograma oficial de Metrorrey, se tiene previsto que la estación retome su operación habitual el jueves 26 de marzo. Esta fecha es clave para normalizar el transporte en la zona antes del arranque del festival Pa'l Norte 2026 en el Parque Fundidora, evitando así un colapso logístico por la afluencia masiva de asistentes.

Cómo trasladarse en Monterrey durante el cierre del Metro

Para mantener el flujo de pasajeros entre el oriente y el centro de la ciudad, la autoridad vial y el organismo de transporte han establecido un protocolo de apoyo que modifica la operación habitual de los trenes en el tramo afectado:

Circulación sin paradas: Los trenes de la Línea 1 pasarán de largo entre las estaciones Parque Fundidora y Eloy Cavazos; no habrá ascenso ni descenso en Y Griega.

Los trenes de la Línea 1 pasarán de largo entre las estaciones Parque Fundidora y Eloy Cavazos; no habrá ascenso ni descenso en Y Griega. Servicio de Transmetro: Se habilitaron unidades de apoyo provisional que cubrirán específicamente el área de la estación cerrada para facilitar la conectividad.

Se habilitaron unidades de apoyo provisional que cubrirán específicamente el área de la estación cerrada para facilitar la conectividad. Planificación de tiempos: Recomiendan anticipar las salidas al menos 20 minutos debido al tiempo adicional que toma el transbordo a las unidades de superficie.

Instrucciones de seguridad y seguimiento:

Ubicar paraderos: Identificar los puntos oficiales de abordaje del Transmetro gratuito en las estaciones aledañas. Monitorear redes: Consultar las cuentas oficiales de Metrorrey para detectar posibles cambios en la fecha de reapertura del 26 de marzo. Seguir señalización: Respetar los nuevos avisos instalados en estaciones y puntos de conexión para agilizar los transbordos.

El cumplimiento de estas medidas será supervisado por el Legislativo estatal para asegurar que el compromiso de compensación al usuario se haga efectivo mediante un servicio de apoyo ágil y suficiente.