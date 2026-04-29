A través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzaron a difundir y compartir imágenes y videos de las pruebas que se realizaron en la Línea 6 del Metrorrey, esto en la zona del nuevo sistema de monorriel que se encargará de recorrer este tramo del sistema de transporte.

Imágenes y videos dejaron en evidencia que cada vez está más cerca la apertura completa de la Línea 6 del Metro de Monterrey, Nuevo León, el cual servirá como uno de los principales métodos de transporte en la entidad en plena temporada mundialista.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Imágenes y videos de las pruebas en la Línea 6 del Metrorrey

En las imágenes y videos que se comenzaron a compartir a través de plataformas como X, Facebook e Instagram, se muestra a uno de los convoyes realizando el viaje sobre el monorriel que funge como la renovación más importante en este transporte público.

Vale la pena mencionar que estas pruebas técnicas son de las más importantes para iniciar con el funcionamiento total de la nueva línea 6 del Metrorrey, pues es justo en estas labores que surgen los últimos detalles para poder brindar el servicio a miles de usuarios los 365 días del año.

¿Cuándo se inaugura el resto de la Línea 6 del Metrorrey?

Es importante mencionar que la Línea 6 del Metrorrey se abrirá inicialmente con estaciones claves como La Fe, Torre Administrativa, Churubusco y Bonificación Salinas. Es importante mencionar que se espera que alguna de ellas pueda brindar servicio previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

La obra impulsada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, contempla un total de 20 estaciones que lleguen directo hasta el Aeropuerto de Monterrey, el cual tendrá una gran afluencia de pasajeros por el Mundial 2026.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.