El Pueblo Mágico a 37 km de Monterrey ideal para una escapada de fin de semana en julio 2026 sin gastar de más

Santiago, Nuevo León, funciona como esa pausa corta que no necesita mucha planeación. Su cercanía con Monterrey permite armarlo como una salida de un solo día o una escapada con una noche de por medio, lo que lo vuelve una alternativa práctica para parejas, familias o grupos de amigos que buscan cambiar el paisaje urbano por sierra, presas y cascadas sin cruzar medio estado.

Santiago está a 37.2 kilómetros de Monterrey y para conectar ambas ciudades basta un viaje por carretera de unos 47 minutos, siguiendo la Carretera Nacional 85, según Google Maps.

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¿Qué se puede visitar en el Pueblo Mágico de Santiago, en Nuevo León?

El centro del pueblo tiene el ritmo típico de un Pueblo Mágico: plaza, iglesia, calles para caminar, antojitos y miradores, ideal para un paseo sin mayor complicación. A esto se suman dos de sus puntos más visitados: la Cascada Cola de Caballo, rodeada de vegetación y muy buscada por quienes quieren naturaleza cerca de la ciudad, y la Presa de la Boca, un punto de paisaje abierto pensado más para sentarse, comer y ver el atardecer que para actividades acuáticas.

La comida regional también forma parte central de la experiencia: cabrito, carnes, antojitos, pan, dulces y nieves aparecen como parte del recorrido, tanto en restaurantes con vista como en paradas más sencillas.

¿Cómo planear una escapada a Santiago en julio sin complicarte?

Para quienes van y regresan el mismo día a este Pueblo Mágico, lo recomendable es no saturar la agenda: llegada temprana, paseo por el centro, visita a Cola de Caballo, comida y cierre en la Presa de la Boca o algún mirador cercano. Por el calor de julio, conviene mover las actividades de caminata a la mañana y dejar los planes tranquilos para la tarde.

Quienes prefieren quedarse una noche pueden vivir el destino con más calma, cenar sin apuro y despertar cerca de la sierra sin la presión de regresar cansados a Monterrey el mismo día.

En cualquiera de las dos modalidades, se recomienda llevar gorra, bloqueador, agua, ropa ligera y calzado cómodo, y aprovechar la luz de la mañana o la tarde para fotos, evitando las horas de más calor si se viaja con niños o adultos mayores.

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