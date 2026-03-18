Transporte gratis en Monterrey: pasajeros del Metro tienen la solución al cierre de la estación Y Griega

Ante el cierre temporal de la estación Y Griega, el transporte gratis en Monterrey ofrece a los pasajeros del metro una alternativa clara. La solución al cierre de la estación incluye rutas emergentes de Transmetro para mantener la movilidad diaria sin gasto extra.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Rutas de Transmetro sin costo para los pasajeros afectados

Metrorrey habilitó desde el lunes 9 de marzo un servicio de Transmetro gratuito para los usuarios de la Línea 1 que transitan por la zona de 'Y' Griega. Las unidades cubren los tramos afectados entre las estaciones Eloy Cavazos, Y Griega y Parque Fundidora.

Félix U. Gómez – Dos Ríos

Alameda – Praderas

Durante el cierre, el tren circula de forma directa entre Parque Fundidora y Eloy Cavazos sin parada en los andenes de 'Y' Griega. Estas rutas gratuitas de Transmetro representan la alternativa oficial para quienes dependen de esa estación en su recorrido cotidiano.

¿Por qué está cerrada la estación Y Griega?

La estación permanecerá fuera de servicio hasta el miércoles 25 de marzo debido a obras de modernización y mejora de infraestructura en sus instalaciones. Estos trabajos incluyen la preparación del espacio para el futuro enlace con la nueva Línea 6 del sistema de transporte regiomontano.

El cierre abarca casi un mes completo de actividades técnicas dentro de la estación. La intervención busca garantizar mejores condiciones operativas y dejar lista la infraestructura necesaria para la integración con la próxima línea del Metro.

Recomendaciones para los usuarios durante el cierre

Las autoridades de movilidad piden a la ciudadanía salir con mayor anticipación que de costumbre para evitar contratiempos durante el traslado. El personal de movilidad presente en las estaciones afectadas orienta a los usuarios sobre las rutas alternativas disponibles.

Las líneas 2 y 3 del Metro mantienen su operación habitual sin modificaciones durante este período. La recomendación principal es estar al tanto de las indicaciones del personal en las estaciones y planificar el recorrido con tiempo suficiente.