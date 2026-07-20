El pago de Jóvenes Construyendo el Futuro sube a más de 9,500 pesos mensuales este 2026: paso a paso para inscribirte

Conseguir una primera oportunidad laboral puede ser difícil cuando muchas vacantes piden experiencia. Frente a ese reto, Jóvenes Construyendo el Futuro permite capacitarse en una empresa, negocio, taller u organización mientras se recibe un apoyo económico y se adquieren habilidades para incorporarse al mundo laboral.

Para 2026, el pago mensual superará los 9 mil 500 pesos y el aumento se reflejará desde el primer depósito del año. Además, quienes ingresen al programa conservarán beneficios como la capacitación y la cobertura médica durante su participación.

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¿Cuánto paga Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

De acuerdo con el programa, el apoyo se deposita cada mes en una tarjeta del Banco del Bienestar y puede recibirse hasta por 12 meses, siempre que el aprendiz permanezca activo y cumpla con las actividades de su capacitación.

Estos son los principales beneficios:

Pago mensual: $9,582.47 pesos

Duración: hasta 12 meses

Seguro médico del IMSS

Materiales e insumos sin costo

Constancia al finalizar la capacitación

Posibilidad de ser contratado por el centro de trabajo

La cobertura del IMSS incluye atención por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Mientras tanto, el centro de trabajo debe entregar gratuitamente los materiales necesarios para realizar las actividades.

¿Quién puede inscribirse al programa?

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudien ni tengan un empleo al momento de postularse. Esta situación deberá declararse bajo protesta de decir verdad durante el registro.

Además, se dará prioridad a jóvenes que:

Vivan en municipios con alta o muy alta marginación

Se encuentren en zonas con altos niveles de violencia

Formen parte de grupos históricamente discriminados

Sin embargo, esto no significa que el programa sea exclusivo para quienes viven en esas regiones.

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Antes de comenzar el trámite, será necesario tener a la mano:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio de luz, agua, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a tres meses

Correo electrónico al que tengas acceso

Número de teléfono

Fotografía reciente con el rostro descubierto

Ficha de registro generada en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro

En ese sitio se puede iniciar el registro como aprendiz y obtener el folio correspondiente. En el caso de las personas extranjeras, también será necesario presentar un documento vigente que compruebe su estancia legal en México.

¿Cómo inscribirte paso a paso?

El registro se realiza en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y es gratuito. El proceso es el siguiente:

Entrar a la plataforma y seleccionar “Registro de aprendiz”. Capturar la CURP, el correo electrónico, el teléfono y el código postal para generar un folio. Completar los datos personales y escolares. Ubicar el domicilio directamente en el mapa. Subir la identificación, el comprobante de domicilio y los demás documentos solicitados. Tomar la fotografía con la ficha de registro. Descargar y aceptar la carta compromiso. Revisar la información y finalizar el trámite.

Es importante utilizar un correo vigente, ya que ahí se enviarán los datos necesarios para volver a ingresar a la cuenta.

¿Cuándo puedes elegir un centro de trabajo?

El registro inicial permanece disponible durante todo el año. Sin embargo, completarlo no significa que la capacitación comenzará de inmediato, pues la elección de centros de trabajo se habilita durante los periodos de vinculación anunciados por el programa.

Cuando haya lugares disponibles, el aprendiz podrá entrar a su cuenta y buscar opciones de acuerdo con:

Ubicación

Distancia

Área de interés

Escolaridad

Tipo de actividad

Después deberá postularse, contactar al centro de trabajo y acudir a un primer encuentro o entrevista. La empresa, negocio u organización revisará la solicitud y podrá aceptarla o rechazarla.

¿Cómo funciona la capacitación?

De acuerdo con la información oficial, la capacitación se realiza cinco días a la semana, con jornadas de entre cinco y ocho horas. Además, cada mes el tutor evalúa el desempeño del aprendiz y la persona joven también puede calificar la formación que recibe.

Al concluir los 12 meses se entrega una constancia que acredita las habilidades y la experiencia adquirida. Además, el centro de trabajo puede ofrecer una contratación o el programa puede acercar al aprendiz a otras vacantes mediante el Servicio Nacional de Empleo.

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