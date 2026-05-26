El gobierno de México cuenta con diversos programas sociales con los cuales busca apoyar a distintos sectores de la población. Uno de los más exitosos o con mayor número de solicitudes es Jóvenes Construyendo el Futuro.

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¿De qué se trata Jóvenes Construyendo el Futuro?

Este programa social está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni cuentan con un empleo. Durante 12 meses, las y los aprendices se capacitan en diversos negocios e instituciones públicas.

Cada mes, las y los jóvenes reciben un apoyo de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS, el cual les cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Qué es el proceso de vínculación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

Se trata de la etapa en la que las y los aspirantes previamente registrados eligen y se postulan a un centro de trabajo (empresa, taller u organización) para iniciar su capacitación laboral durante un año.

“Para participar en esta incorporación, es necesario estar registrado en la plataforma digital jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Una vez que inicia el periodo, las y los aspirantes deben ingresar a su cuenta, revisar los centros de trabajo disponibles y postularse al que mejor se ajuste a su interés", se indica en la página oficial del programa.

Postulación: Durante este periodo, los jóvenes acceden a la plataforma digital y revisan los planes de actividades y vacantes disponibles cerca de su domicilio.

Selección: Se postulan al centro de trabajo de su interés, el cual tendrá un plazo específico (usualmente entre 3 y 4 días) para aceptar o declinar la solicitud.

¿Cuándo se hace el registro al proceso de vínculación?

En febrero y abril hubo convocatorias, por lo que se espera que el próximo periodo de vinculación se abra el lunes 1 de junio de 2026.

Recuerda que este proceso es de suma importancia, pues es cuando se pubican las vacantes disponibles.

El programa tiene alta demanda, te recomendamos que realices tu registro y cargues los documentos necesarios antes del periodo de vinculación, así puedes postularte directamente a tu lugar de preferencia una vez que se publique la convocatoria.

Para más dudas puedes ingresar a este enlace.

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