Pensión Bienestar 2026: Calendario de pagos del 13 al 29 de julio por orden de apellido

Desde el lunes 6 de julio y hasta el 29 de julio, se realizará el depósito correspondiente al bimestre julio agosto de la Pensión Bienestar y otros programas sociales para los cuales este 2026 se tiene destinada una inversión social de un billón de pesos.

La dispersión de recursos se realiza de forma escalonada y directa a la tarjeta del Banco del Bienestar según la letra inicial del primer apellido.

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¿Cuándo depositan Bienestar en julio de 2026?

Lunes 13 y Martes de julio 14: G

Miércoles 15 de julio: H, I, J, K

Jueves 16 de julio: L

Viernes 17 y Lunes 20 de julio: M

Martes 21 de julio: N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: P, Q

Jueves 23 y Viernes 24 de julio: R

Lunes 27 de julio: S

Martes 28 de julio: T, U, V

Miércoles 28 de julio: W, X, Y, Z

Programas sociales 2026: ¿Cuánto dinero dan?

Los montos bimestrales entregados son:

Adultos Mayores: $6,400 pesos.

Personas con Discapacidad: $3,300 pesos.

Mujeres Bienestar (60 a 64 años): $3,100 pesos.

Madres Trabajadoras: $1,650 pesos.

¿Qué hacer si no recibes la Pensión para Adultos Mayores en julio 2026?

Si ya pasó la fecha que corresponde a la letra inicial de tu primer apellido y el depósito aún no se refleja, puedes levantar un reporte a través de la Línea del Bienestar al 800 639 42 64.

Asimismo puedes acudir al Módulo de Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar más cercano a tu domicilio para solicitar información sobre el estatus de tu pago.

Requisitos para la inscripción a la Pensión Bienestar 2026

La Pensión para el Bienestar se otorga a personas de 65 años en adelante.

Si cumples con la edad requerida, debes presentarte en un Módulo de Bienestar con los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

CURP certificada.

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses).

Teléfono de contacto.

Los registros se realizan durante periodos específicos convocados por la Secretaría de Bienestar, actualmente no hay convocatoria abierta.

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