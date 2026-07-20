Banxico tiene nuevas vacantes en CDMX durante el mes de julio y estos son los requisitos

¿Sigues en busca de trabajo? El Banco de México (Banxico) abrió una vacante para el puesto de Analista de Sistema de Pagos en el área de Operaciones y Sistemas de Pagos. Aunque no revelan el salario, se trata de una buena oportunidad laboral en el centro de la Ciudad de México (CDMX).

La vacante está dirigida para personas tituladas en ingeniería o licenciatura en Informática, Computación, Sistemas o áreas afines a Tecnologías de la Información.

Si eres profesionista y cumples con este primer filtro, entonces conoce todo lo que necesitas para aplicar a la vacante de Banxico.

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Requisitos para aplicar a la vacante de Analista de Sistema de Pagos de Banxico

Banxico pide lo siguiente para el puesto que tiene disponible en la CDMX:

Promedio académico igual o superior a 8.5

Dominio intermedio o alto de inglés

Conocimiento en procesos, finanzas, riesgos financieros, economía y/o computación

Actividades a realizar en la vacante de Banxico durante julio 2026

Lo anterior es necesario ya que habrá desarrollo de proyectos académicos o modelos sobre el sistema financiero, regulación bancaria, optimización de sistemas de pagos y gestión de riesgos dentro del Banco de México.

Ante esto, la institución financiera, como se mencionó, no refirió la cantidad exacta del salario, aunque sí dijo que es acorde al perfil que se solicita. Aunado a esto hay apoyos académicos, capacitación y estabilidad laboral.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Banxico durante 2026?

Si estas interesado en este puesto, entonces debes de seguir el siguiente proceso:

Currículum vitae completo y en formato PDF

y en formato PDF Enviarlo vía correo electrónico a la cuenta sstnt@banxico.org.mx

Es importante mencionar que esta vacante no tiene fecha límite para aplicar; sin embargo, fue publicada en redes sociales el pasado 17 de julio, entonces debes apurarte si es una oportunidad ideal para ti.

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