Viajar solo ya no significa estar solo: descubre la plataforma que une a turistas y nómadas digitales

En estos tiempos, cada vez son más las personas que eligen ser viajeros en solitario, ya sea por placer, por trabajo o como parte de un estilo de vida con los nómadas digitales; sin embargo, uno de los principales retos sigue siento conocer a gente nueva y de una manera segura, pero para eso, ya existen plataformas como Nomadtable, una aplicación que busca conectar a turistas, viajeros, expatriados y trabajadores remotos con personas que comparten gustos similares.

Esta plataforma utiliza la geolocalización para mostrar a sus usuarios cercanos, además de facilitar encuentros para realizar actividades como salir a comer, tomar un café, una copa o visitar sitios turísticos e incluso participar en reuniones organizadas por la comunidad.

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Ampliación para viajeros solitarios: ¿Cómo funciona Nomadtable?

Su funcionamiento es bastante sencillo, solo basta que los usuarios creen un perfil y con esto podrán consultar a quienes se encuentren cerca de su ubicación, para después ponerse de acuerdo y diseñar planes entre ellos e incluso con otros usuarios.

Además, la esta aplicación ofrece chats grupales para aquellos viajeros que coinciden en una misma ciudad, además de una función para planificar futuros viajes, algo que permite conectar a las personas incluso antes de llegar al destino.

Cabe decir que este tipo de herramienta ha cobrado relevancia con el crecimiento del trabajo remoto y el aumento de personas que viajan sin compañía, buscando experiencias más sociales y colaborativas.

¿Es seguro usar aplicaciones para conocer viajeros en solitario?

Aunque plataformas como Nomadtable pueden enriquecer la experiencia de viaje, especialistas en seguridad digital recomiendan tomar precauciones, a la hora de interactuar con desconocidos.

Una de las princiales recomendaciones es el reunirse siempre en lugares públicos, informar a un familiar o amigo acerca del encuentro, además de evitar compartir datos personales sensibles durante las primeras citas y utilizar con cuidado las funciones de geolocalización.

I'm very curious how it will go.



Apps like NomadTable by @jayvraavi are doing really well, especially now in summer.



Jay is running the organic/ugc playbook, while Pieter has his traffic majorly from SEO, his brand, and X.



It seems that both will be targeting the same… https://t.co/bZ8w7GhqnD — Filip Kowalski (@filippkowalski) July 9, 2026

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