Puebla actualiza su Atlas de Riesgos y lanza una plataforma para consultar zonas de peligro

La capital poblana contará con una nueva herramienta para que la ciudadanía pueda ubicar áreas con riesgo de inundaciones, sismos, fallas geológicas y otros fenómenos que pueden afectar distintos puntos del municipio. El Ayuntamiento de Puebla presentó la actualización de su Atlas de Riesgos junto con una plataforma digital de consulta pública.

La renovación del sistema implicó una inversión cercana a los 3.2 millones de pesos y busca que la información sobre amenazas naturales y urbanas esté disponible de forma más ágil para vecinos, investigadores y autoridades encargadas de la protección civil.

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¿Qué cambia con el nuevo Atlas de Riesgos?

De acuerdo con autoridades poblanas, la principal diferencia es que el Atlas deja de funcionar únicamente como un documento técnico de consulta ocasional y ahora incorpora una plataforma digital que permitirá visualizar información geográfica de manera dinámica.

El sistema trabaja con distintas capas de información que se actualizan conforme se generan nuevos dictámenes y estudios en campo. Esto permitirá integrar datos relacionados con fallas geológicas, infraestructura subterránea y otros elementos que influyen en la seguridad del territorio.

Además, el municipio señaló que la información generada podrá vincularse con el Atlas Nacional de Riesgos, lo que facilitará que los datos locales contribuyan al monitoreo y análisis a nivel federal.

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¿Qué riesgos podrán consultarse?

La plataforma concentra información sobre amenazas naturales y urbanas que afectan al municipio de Puebla. Entre ellas se encuentran los riesgos asociados a sismos, actividad volcánica, inundaciones y tormentas intensas.

También incorpora información relacionada con:

Sequías

Olas de calor

Problemas estructurales del suelo

Otros factores que pueden generar afectaciones en diferentes zonas de la ciudad y sus juntas auxiliares

Según la explicación presentada por el gobierno municipal, el objetivo es que las personas puedan identificar áreas con mayor vulnerabilidad y tomar decisiones preventivas antes de realizar actividades, inversiones o proyectos en determinadas ubicaciones.

¿Por qué es importante para la ciudadanía?

El acceso público a este tipo de información puede ayudar a conocer con mayor precisión las condiciones de cada zona del municipio. Por ejemplo, permite identificar si un área tiene antecedentes de inundaciones, presenta riesgos geológicos o requiere medidas especiales de protección.

De acuerdo con especialistas en gestión de riesgos, contar con datos actualizados es fundamental para reducir la exposición de la población ante emergencias y mejorar la planeación urbana.

Las autoridades municipales indicaron que el sistema continuará fortaleciéndose conforme se incorporen nuevos estudios y reportes técnicos, por lo que la plataforma podrá reflejar cambios en las condiciones de riesgo del municipio a lo largo del tiempo.

El Ayuntamiento de Puebla informó que la consulta del Atlas de Riesgos estará disponible a través de la nueva plataforma digital habilitada por el municipio. Sin embargo, no se especificó una fecha específica del lanzamiento.

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