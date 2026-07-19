Se forma tormenta tropical Fausto con miras a ser un poderoso huracán

La tormenta tropical Fausto se formó a partir de la Depresión Tropical Seis-E, en el océano Pacífico, y de acuerdo con los pronósticos de las autoridades mexicanas y estadounidenses, amenaza con volverse un huracán categoría 2.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la Depresión tropical Fausto se formó aproximadamente a las 14:00 horas y se fortalecerá rápidamente en las aguas cálidas, ya que se elevará de huracán 1 a 2 en pocas horas.

Tropical Storm #Fausto Advisory 4 (2 PM MST, Sun Jul 19): Depression Strengthens Into a Tropical Storm. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 19, 2026

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¿Cuándo se convertirá Fausto en huracán?

Se prevé que Fausto se convierta en un poderoso huracán categoría 1 el martes 21 de julio y se intensifique a categoría 2 ese mismo día.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Fausto?

La tormenta tropical Fausto se localiza a mil 205 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 km/h. Actualmente no presenta peligro para las costas de México.

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