Mientras Edomex multa con hasta $2,300 por cometer infracción al girar con el auto, en Jalisco la diferencia es realmente asombrosa

Miles de conductores repiten a diario una maniobra que parece inofensiva sin sospechar el costo que puede tener. El Reglamento de Tránsito de Edomex endurece las sanciones para esta conducta, mientras la legislación vial de Jalisco enfrenta el mismo tema desde un ángulo que cambia por completo la ecuación económica.

La confusión entre ambos marcos normativos genera dudas entre quienes circulan por el Estado de México y por territorio jalisciense. Esta nota revela la diferencia real entre estados y explica qué dice cada reglamento vigente sobre esta infracción de tránsito.

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¿Cuánto cuesta la infracción por vuelta prohibida en Edomex?

El Artículo 86 del Reglamento de Tránsito del Estado de México prohíbe la vuelta continua a la derecha o a la izquierda salvo señalamiento expreso que lo permita. Esta disposición exige ceder el paso a peatones en cualquier maniobra de este tipo

La sanción por esta falta en Edomex asciende hasta veinte UMA, lo que equivale a un rango de $1,876.96 a $2,346.20 pesos. Este monto convierte a la infracción en una de las más costosas dentro del catálogo de faltas de tránsito vigente en la entidad mexiquense.

Las autoridades de tránsito recomiendan respetar la señalización antes de girar en cualquier avenida o crucero. Ignorar esta norma representa un riesgo económico real para cualquier conductor que circule por las vialidades del Estado de México a diario.

La vuelta que puede salir carísima en el Estado de México. (Facebook)

¿Qué cambia en Jalisco frente a la sanción de Edomex?

En Jalisco, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte regula la misma conducta en el Artículo 360, fracción XII vigente. Esta disposición castiga el dar vuelta prohibida como falta leve, con un rango que va de una a cinco UMA.

El costo final va de $117.31 a $586.55 pesos, una cifra considerablemente menor frente al esquema mexiquense. Esta diferencia expone cómo cada estado define su propio criterio para sancionar una conducta idéntica al volante, lo que genera un contraste que sorprende a cualquier automovilista informado.

La brecha entre ambas entidades ronda los $1,759.65 pesos en el peor escenario para Edomex. Este dato confirma que la ubicación del conductor importa mucho al momento de calcular el costo real de una infracción de tránsito común.

La recomendación para cualquier conductor en Edomex o Jalisco es simple: revisa siempre la señalización antes de girar. Conocer el reglamento evita sorpresas costosas, y para mantenerte al tanto de este tipo de actualizaciones puedes

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