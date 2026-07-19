¡Llena los tambos! No habrá agua en Querétaro por 48 horas; estos son los días, horarios y zonas afectadas esta semana

Algunas zonas de Querétaro inician esta semana con un corte de agua programado que afectará a cientos de familias y decenas de negocios por 48 horas.

Si vives en Querétaro, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos cuáles son las colonias afectadas y los horarios del corte de agua.

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¿Dónde no hay agua en Querétaro hoy?

A través de un comunicado, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) informó a los vecinos del municipio de San Juan del Río que habrá varias colonias que sufrirán un corte de agua que durará los días lunes 20 y martes 21 de julio.

Durante el lunes 20, se estarán realizando trabajos de mantenimiento en el pozo número 33 ubicado en Rancho de Enmedio. Mientras que, el martes 21, se realizarán trabajos de de interconexión que llevará a cabo la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio, en la calle Rafael Ayala.

Cortes de agua en Querétaro Anuncian cortes de agua en 20 colonias de querétaro este lunes 20 y martes 21 de julio. (Getty Images)

Corte de agua en San Juan del Río: Horarios y zonas afectadas

Corte de agua lunes 20 de julio:

Las labores de mantenimiento iniciarán a las 10 horas y las afectaciones serán en al menos 20 colonias de este sector:

Granjas Banthí Tercera Sección

Sagrado Corazón

Tres secciones de Las Águilas

Comevi Banthí

La Magisterial

Villas de las Flores

Insurgentes

Revolución

Francisco Villa

El Dorado

El Mirador

El Capricho

Heraclio Bernal

Las Bugambilias

Praderas del Oriente

Paseos de Xhosdá

Se prevé que el suministro de agua se normalice durante la noche del lunes o en la madrugada del martes 21.

Corte de agua martes 21 de julio

El organismo de aguas informó que los técnicos comenzarán a trabajar en punto de las ocho horas, de manera que desde ese momento comenzará el corte de agua en algunas calles de la colonia Centro de San Juan del Río. Son las siguientes:

Rafael Ayala

José María Arteaga

Pino Suárez Norte

Constituyentes

5 de Mayo

Valentín Gómez Farías

Jurica San Juan del Río

La recomendación de las autoridades es almacenar suficiente agua para cubrir las necesidades básicas durante los cortes de agua programados para el inicio de esta tercera semana de julio.

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