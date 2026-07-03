Mientras en CDMX sancionan a conductores por hasta 3 años, esto es lo que tardas en recuperar tu licencia en Jalisco

Los automovilistas de la Ciudad de México y Jalisco se rigen por reglamentos de tránsito que establecen consecuencias radicalmente distintas cuando se trata de cancelaciones de licencia y períodos de inhabilitación. Mientras en una entidad el sistema opera por acumulación de puntos, en la otra la cancelación se activa por reincidencia en una infracción específica, y el tiempo de espera para recuperar el permiso no es el mismo en ninguno de los dos casos.

Las infracciones al volante activan mecanismos legales distintos según el estado donde el conductor comete la falta, y esa diferencia define cuánto tiempo permanece fuera del volante sin poder circular legalmente. En CDMX y en Jalisco, los reglamentos de tránsito vigentes imponen plazos de espera específicos tras la cancelación de la licencia, con condiciones y requisitos que el conductor promedio desconoce por completo al momento de cometer una infracción.

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¿Cuánto tiempo tardan en recuperar su licencia los conductores en Jalisco vs CDMX?

Recuperar la licencia en la Ciudad de México tras una cancelación por acumulación de puntos obliga al conductor a esperar tres años completos antes de poder iniciar cualquier trámite de reexpedición ante la autoridad competente. El Artículo 66 del Reglamento de Tránsito de la CDMX es categórico: la reexpedición de una licencia extinguida por penalización “procederá sólo después de transcurridos tres años”. El conductor capitalino que maneje durante ese período de inhabilitación se expone a la remisión del vehículo al depósito y a una multa de 180 veces la UMA, equivalente a $21,115.80 pesos.

En Jalisco, el plazo de espera tras la cancelación es de dos años, conforme al Artículo 376, numeral 1, fracciones III y VI del Reglamento de Tránsito del estado, aplicable a conductores cuya licencia fue cancelada por reincidencia en la conducción bajo el influjo del alcohol. Un año menos que en CDMX representa una diferencia sustancial para el conductor que busca recuperar su permiso y volver a circular de forma legal dentro del territorio jalisciense.

La diferencia entre ambos sistemas no es un dato menor para el conductor que enfrenta la pérdida de su permiso para circular en cualquiera de las dos entidades. En CDMX, la acumulación de doce puntos de penalización activa la cancelación automática de la licencia conforme al Artículo 66, y los puntos registrados tienen vigencia de un año a partir de la fecha de expedición de cada boleta de sanción. En Jalisco, la cancelación opera por reincidencia en alcoholemia y no por sistema de puntos, lo que implica un mecanismo de activación completamente distinto al capitalino.

En Jalisco, el Artículo 376 marca 2 años de espera para recuperar la licencia cancelada por reincidencia en alcoholemia. (Archivo)

¿Qué condiciones imponen CDMX y Jalisco para recuperar la licencia de conducir?

El Artículo 66 del Reglamento de Tránsito de la CDMX no establece requisitos adicionales más allá del período de espera de tres años para la reexpedición de la licencia cancelada por puntos de penalización; una boleta de sanción anulada mediante resolución judicial o administrativa descuenta automáticamente los puntos correspondientes del cómputo total. El conductor capitalino que acumula doce puntos pierde el permiso de forma automática, y cualquier intento de circular durante los tres años de inhabilitación activa sanciones económicas y la remisión del vehículo.

En Jalisco, se determina que quien reincida en conducir bajo el influjo del alcohol dentro de dos años desde la primera infracción pierde la licencia de forma definitiva; para obtener una nueva, el conductor debe esperar dos años desde la cancelación y cumplir los mismos requisitos exigidos para una licencia nueva, además de someterse a investigación de trabajo social y exámenes de toxicomanía y alcoholismo.

La fracción VI del mismo artículo agrega que una primera reincidencia dentro del año siguiente genera la suspensión por seis meses, y una segunda reincidencia dentro del año subsecuente deriva directamente en la cancelación definitiva con los mismos requisitos de espera.

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