La curiosa diferencia entre CDMX y Jalisco sobre cómo te cancelan la licencia de conducir

Manejar en CDMX y Jalisco implica enfrentar dos lógicas distintas de sanción. Ambas entidades vigilan de cerca las conductas de riesgo al volante, pero el mecanismo de castigo cambia por completo según el estado. Un conductor que se mueve entre un estado y otro convive con reglas que no siempre coinciden en la práctica y que podrían terminar con la cancelación de la licencia de conducir.

La autoridad de movilidad en cada lugar define qué conductas llevan a la sanción máxima. No todas las infracciones pesan igual en uno u otro territorio, y eso genera confusión entre los automovilistas. Conocer el reglamento vigente evita sorpresas al momento de una revisión.

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¿Cómo cancela la licencia la CDMX por acumulación de puntos?

El Artículo 66 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece la cancelación de la licencia al acumular 12 puntos de penalización, con vigencia de un año por cada sanción registrada.

La Ciudad de México trabaja con un sistema de puntos que castiga la reincidencia. Cada infracción suma una penalización específica y el titular pierde la licencia al llegar al tope. El límite se fija en doce puntos dentro del periodo que marca el reglamento vigente.

Por su parte, el Artículo 190, numeral 1, fracciones VI y XI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco refiere como el fundamento para la cancelación por suspensiones reiteradas o por alcohol al volante.

Usar el celular al manejar, rebasar el límite de velocidad o invadir el carril del Metrobús suman puntos altos. Estas conductas concentran buena parte de las cancelaciones registradas en la capital. La autoridad capitalina considera que estos comportamientos elevan el riesgo de accidentes en zonas de tráfico intenso.

A diferencia de CDMX, Jalisco no usa puntos: castiga la falta grave directamente (Getty)

Cada penalización permanece vigente durante un año desde la fecha de la boleta. Si las infracciones se distribuyen en el tiempo, la suma puede bajar antes de llegar al límite. Cuando ocurren en lapsos cortos, en cambio, la acumulación se vuelve casi inevitable para el conductor.

¿Qué reglas aplica Jalisco sin sistema de puntos?

Jalisco no opera con un esquema de puntos para conductores particulares. En su lugar, la cancelación depende de faltas directas que la autoridad estatal clasifica como intolerables. El criterio se enfoca en la gravedad de la conducta, no en una suma acumulada de sanciones menores para la licencia.

La reiteración de suspensiones temporales dentro de un año figura entre las causales que la fuente ubica en la normativa estatal. También se menciona conducir bajo el efecto del alcohol como una falta que puede derivar en cancelación directa e inmediata. Ambos supuestos apuntan a conductas de alto riesgo para terceros.

El estado prioriza sancionar la conducta grave por encima de la acumulación de faltas leves. La diferencia con la capital del país queda a la vista al comparar ambos modelos regulatorios.

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