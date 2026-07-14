Esta semana el Edomex tendrá nuevas unidades móviles para licencias de conducir: municipios, fechas y horarios

Los conductores de Edomex buscan cada semana una forma más rápida de sacar o renovar su licencia de conducir sin perder el día completo en una oficina. La Secretaría de Movilidad despliega esta semana un operativo que recorre distintos municipios de la entidad y promete resolver el trámite en unas horas.

El programa evita trasladarse hasta las oficinas centrales y reduce los tiempos de espera para quienes necesitan el documento con urgencia. Cada sede atiende a los automovilistas mexiquenses solo en fechas puntuales, por lo que conviene revisar el calendario antes de salir de casa y ubicar el módulo más cercano.

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¿En qué municipios estarán las unidades móviles del Edomex?

El operativo de la Secretaría de Movilidad mexiquense recorre ocho municipios distintos del Edomex entre el 13 y el 18 de julio de 2026. Cada sede opera en fechas específicas, por lo que conviene revisar la lista completa antes de planear la visita.

Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán

Jaltenco

Chimalhuacán

Nezahualcóyotl

Calimaya

Ixtapaluca

Nicolás Romero

Algunas sedes permanecen activas varios días consecutivos para facilitar el acceso a más ciudadanos. Otras solo atienden una sola jornada de atención, por lo que el margen de maniobra es menor en esos puntos.

Conocer el municipio correcto es solo el primer paso del trámite. El siguiente punto clave es identificar la fecha exacta de la sede para evitar un traslado en vano.

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💻 https://t.co/0PAl01sSY0#ElPoderDeServir pic.twitter.com/hUweWsqaFU — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) July 13, 2026

¿Qué días y horarios le corresponden a cada municipio del Edomex?

El calendario del operativo no es el mismo para todos los municipios, así que cada sede tiene una ventana de atención muy puntual. Del 13 al 18 de julio, la Secretaría de Movilidad organiza la agenda por municipio para cubrir la mayor cantidad de solicitudes.

Cuautitlán Izcalli: 13 y 17 de julio, estacionamiento de Outlets “Punta Norte”

Jaltenco: 13 al 17 de julio, explanada municipal de la comunidad de Alborada

Chimalhuacán: 13 al 16 de julio, estacionamiento de “Plaza Chimalhuacán”

Nezahualcóyotl: 13 al 17 de julio, avenida General Lázaro Cárdenas, colonia Rey Neza

Cuautitlán: 15 y 16 de julio, Plaza Cuautitlán

Calimaya: 14 al 18 de julio, frente al Palacio Municipal

Ixtapaluca: 14 al 18 de julio, frente al Palacio Municipal

Nicolás Romero: 14 al 18 de julio, explanada municipal.

El horario de recepción de documentos corre de las 9:00 a las 17:30 horas, mientras el servicio general concluye a las 18:00 horas. Con la sede y la fecha ya definidas, solo falta conocer los trámites disponibles en cada módulo.

¿Qué trámites de licencia se realizan en las unidades móviles del Edomex?

Las unidades móviles no solo sirven para renovar el documento vencido. La Secretaría de Movilidad también atiende solicitudes de primera vez y resuelve casos de robo o extravío en el mismo módulo.

Expedición de licencia por primera vez

Renovación del documento

Reposición por robo o extravío

Antes de acudir, es recomendable generar la línea de captura con anticipación para no perder tiempo en la sede. También conviene reunir la documentación completa desde casa, ya que cada trámite pide requisitos distintos.

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