Operativo vial por obras del Tren México-Querétaro afecta a quienes circulan por esta avenida de Querétaro

Quienes transitan con frecuencia por el bulevar Bernardo Quintana, en Querétaro, podrían encontrar mayores tiempos de traslado durante las próximas semanas. Y es que de acuerdo con autoridades queretanas, las obras del Tren México-Querétaro reducirán los carriles disponibles y modificarán la circulación cerca del puente ferroviario.

El operativo vial inició el 11 de julio como parte de los preparativos para la obra. Sin embargo, los trabajos de construcción se desarrollarán del 13 de julio al 30 de agosto de 2026 y, de acuerdo con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), se mantendrán de forma continua, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

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¿Qué tramo de Bernardo Quintana tendrá afectaciones?

De acuerdo con la AMEQ, los cambios se concentran en la zona del puente ferroviario de Bernardo Quintana, una de las avenidas más transitadas de la capital queretana. De acuerdo con la AMEQ, por esta vialidad circulan alrededor de 150 mil vehículos cada día.

Los ajustes de carril se realizarán cerca de estos puntos:

Plaza del Parque

Plaza Boulevares

Restaurante Mochomos

Tienda HEB

Puente ferroviario de Bernardo Quintana

Además, se instalarán cámaras y equipos para medir el flujo vehicular en tiempo real. Debido al avance de la obra, será importante revisar las condiciones de circulación antes de salir.

¿Cómo funcionará la primera etapa?

De acuerdo con la AMEQ, la primera fase comenzó el 11 de julio. En el sentido de Plaza del Parque hacia Los Arcos, se mantendrá abierto un carril de la lateral, mientras que uno de los carriles centrales funcionará como contraflujo.

El plan contempla:

De Plaza del Parque hacia Los Arcos: tres carriles disponibles

tres carriles disponibles De Los Arcos hacia Plaza del Parque: dos carriles disponibles

dos carriles disponibles Entrada al contraflujo: antes del puente y a la altura de Mochomos

Bernardo Quintana no cerrará por completo, pero tendrá menos espacio para circular en la zona intervenida.

¿Qué cambiará a partir del 30 de julio?

La segunda etapa comenzará el 30 de julio y volverá a modificar la circulación cerca del puente.

Para esta fase se prevé:

Habilitar dos carriles centrales en contraflujo

Mantener tres carriles de Plaza del Parque hacia Los Arcos

Dejar abiertas únicamente las laterales en el sentido contrario

Realizar cambios de carril cerca de Plaza Boulevares, HEB y Mochomos

Los automovilistas deberán estar atentos a la señalización, ya que los accesos al contraflujo estarán ubicados en distintos puntos del bulevar.

¿Qué vehículos tendrán restricciones?

Durante el operativo no podrán pasar por la zona intervenida:

Vehículos de carga

Transporte privado de personal

También habrá una grúa y una pipa de manera permanente para atender automóviles descompuestos, accidentes o cualquier situación que bloquee los carriles.

El dispositivo contará con:

166 auxiliares viales

25 cruces semaforizados en modo destello

160 puntos de señalización para marcar desvíos y cambios de carril

Estas medidas buscan mantener el tránsito en movimiento y atender con rapidez cualquier problema dentro de la zona de obras.

¿Cambiarán las rutas de Qrobús?

De acuerdo con la agencia, las cuatro rutas de Qrobús que pasan por Bernardo Quintana conservarán sus recorridos habituales:

T02

T13

C57

C63

En conjunto, estas rutas operan con 55 autobuses y trasladan a cerca de 30 mil personas. Aunque no cambiarán de trayecto, pueden registrar retrasos por la reducción de carriles.

¿Dónde consultar el tránsito y los desvíos?

Antes de salir, las autoridades recomiendan revisar los cierres, desvíos y tiempos de traslado mediante:

Waze

Google Maps

Página ameq.live

Redes sociales de @obrastrenqro

Línea municipal 070

Línea de AMEQ *8800

Entre las zonas que pueden registrar mayor tránsito se encuentran:

El Refugio

Álamos

Arboledas

Bosques del Acueducto

Loma Dorada

Zakia

Zibatá

La Pradera

Centro Sur

Las colonias cercanas a Bernardo Quintana

El Municipio de Querétaro también pidió utilizar las plataformas de navegación y seguir las cuentas oficiales para conocer los cambios conforme avance la obra.

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