Edomex llevará transporte ferroviario al oriente por primera vez: el Tren Ligero Texcoco–La Paz conectará con la Línea A del Metro y esta será la ruta

El oriente del Estado de México tendrá un medio de transporte ferroviario propio. Se trata del Tren Ligero Texcoco–La Paz, un proyecto a cargo de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) que busca acortar los traslados de quienes se mueven diariamente entre ambos municipios, y que tendrá conexión directa a la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

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¿Cómo será la ruta del Tren Ligero Texcoco-La Paz en Edomex?

Según lo previsto, el trazado tendrá una extensión de 21 kilómetros entre sus dos puntos terminales (una de las estaciones finales será la antigua estación del tren en Texcoco).

El recorrido completo constará de 12 estaciones, comenzando en La Paz —donde conectará con el Metro CDMX— y terminando en el Centro de Texcoco, pasando por Los Reyes, Piedras Negras, Central de Abastos, la Universidad de Chapingo y la carretera Lechería-Texcoco.

Las estaciones que formarán parte de esta nueva línea de Edomex son:

La Paz Los Reyes La Magdalena Conalep Los Reyes Francisco Villa Piedras Negras Central de Abastos Puerta Texcoco Centro Cultural Bicentenario San Bernardino Autónoma Chapingo Texcoco

Las autoridades a cargo aseguraron que el proyecto contempla beneficiar a por lo menos 127 mil pasajeros de Edomex al día en horario de servicio.

¿Qué otros transportes se suman en el oriente del Estado de México?

Con este proyecto, el oriente mexiquense sumará mayor conectividad para su población, que ya cuenta con la Línea 3 del Mexibús —que va de la Terminal Pantitlán a Acuitlapilco— y que está en proceso de ampliación y construcción de la Línea 11 del Trolebús, que actualmente va de Chalco y llegará hasta Ixtapaluca.

Además, las autoridades adelantaron que habrá un servicio de trenes de carga complementario. El tiempo de recorrido completo sería de 30 minutos, y la línea estará lista en 2027.

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