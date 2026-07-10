Adiós a los cables en el auto: los modelos de Volkswagen que tienen Wireless App Connect y cómo conectarlo

Volkswagen ya incorpora en varios de sus modelos la tecnología Wireless App Connect, una tecnología de conectividad inalámbrica que permite conectar el celular al auto sin necesidad de cables. El sistema funciona mediante Bluetooth y permite vincular el teléfono a la pantalla del vehículo para acceder a distintas aplicaciones mientras se conduce.

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¿Cómo funciona Wireless App Connect y qué se puede hacer con este sistema?

Al tratarse de una conexión inalámbrica, Wireless App Connect deja de lado el uso de cables USB para vincular el celular al auto. El sistema es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto, lo que significa que funciona tanto con un iPhone como con un dispositivo Android.

Una vez conectado, el conductor puede usar el sistema para consultar mapas, escuchar música, podcasts, noticias o audiolibros, y también hacer o recibir llamadas sin tomar el celular.

Es importante mencionar que por motivos de seguridad, solo es posible utilizar aplicaciones certificadas, pensadas para reducir las distracciones al volante. También se recomienda mantener el celular con batería suficiente, ya que una carga baja podría provocar que la conexión se corte.

¿Cómo conectar el teléfono al auto con Wireless App Connect?

Para vincular el teléfono al Volkswagen, el proceso consta de tres pasos:

Comprobar que el celular cuente con la función de conexión inalámbrica Activar el Bluetooth del dispositivo (revisando antes la compatibilidad del auto en el Manual de Propietario VW) Seguir las instrucciones que van apareciendo en la pantalla del vehículo

De acuerdo con la marca, esta tecnología está disponible en muchos de sus modelos, como Virtus, Volkswagen Polo, Nuevo Jetta, Nuevo GLI, GTI y Taigun, entre otros.

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