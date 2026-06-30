Esto cuesta la multa por realizar esta maniobra de giro prohibida en CDMX, Edomex y Jalisco

En México, cometer una infracción de tránsito parece menor hasta que el oficial extiende el parte. Las vueltas en “U” y los giros prohibidos en vías con semáforo son de las maniobras que más papeletas generan en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, y la diferencia entre lo que cobra cada estado es considerable.

Los reglamentos de tránsito de cada entidad definen con precisión qué movimientos están vedados y qué consecuencias enfrentan los conductores que los ignoran. No todas las sanciones son iguales: CDMX aplica un esquema escalonado, Edomex trabaja con monto fijo y Jalisco opera con un rango amplio que le da margen al agente.

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¿Cuánto cuesta la multa por vuelta prohibida en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, el Artículo 11, fracción VIII del Reglamento de Tránsito prohíbe dar vuelta en “U” cerca de una curva o donde la señal restrictiva lo indique de forma expresa. La infracción se castiga con una multa de entre 20 y 30 UMAs —es decir, de $2,346.20 a $3,519.30 pesos— más tres puntos descontados de la licencia de conducir.

Si la infracción la capta una cámara o sistema tecnológico, la sanción económica se mantiene pero la afectación al historial cambia: en ese caso se descuenta un punto a la matrícula vehicular, no a la licencia del conductor. El esquema escalonado de CDMX permite al agente determinar el monto dentro del rango según las circunstancias de la infracción.

En el Estado de México, el Artículo 86 del Reglamento de Tránsito establece que las vueltas —tanto a la derecha como a la izquierda— están prohibidas salvo que un señalamiento lo permita de forma explícita. Quienes realizan esta maniobra sin autorización enfrentan una multa fija de 20 UMA equivalente a $2,346.20 pesos, sin el esquema escalonado que sí aplica CDMX.

Los tres estados penalizan giros no autorizados con base en UMA 2026 de $117.31. (Getty Images)

Multa por giro prohibido en Jalisco: ¿cuánto te puede costar?

En Jalisco, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, en su Artículo 176, fracción VII, tipifica las vueltas prohibidas como infracción. La sanción opera con un rango de entre 10 y 30 UMA —de $1,173.10 a $3,519.30 pesos—, lo que significa que el monto final depende del criterio del agente o del historial del conductor.

Este rango amplio ubica a Jalisco como la entidad con la penalización mínima más baja de las tres, aunque en su techo iguala a la sanción máxima de CDMX. Conocer el tabulador antes de manejar en zonas con señalamientos restrictivos puede evitar sorpresas al momento de la infracción.

Si conduces en cualquiera de estas tres entidades, revisa las señales verticales y horizontales en intersecciones antes de ejecutar un giro. La vuelta prohibida no solo genera multa: en CDMX también compromete los puntos de tu licencia, un recurso que se recupera con tiempo y trámites adicionales.

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