Mientras en Edomex multan con más de $4,000 por insultar a un policía de tránsito, esto es lo que cobran en CDMX

Los conductores que circulan entre el Estado de México y la Ciudad de México conviven a diario con dos marcos legales distintos para las mismas infracciones. Una de las diferencias más costosas involucra una conducta que muchos no anticipan como causal de multa: las expresiones o acciones dirigidas contra los agentes de tránsito y vialidad. La brecha entre ambas entidades es significativa, y conocerla puede marcar una diferencia real en el bolsillo del automovilista.

No se trata solo de groserías verbales. El abanico de conductas sancionadas abarca desde señales visuales hasta maniobras con el vehículo que busquen intimidar o maltratar físicamente a otro usuario de la vía. Ambos reglamentos coinciden en el tipo de conducta, pero difieren en el rango de la sanción económica que aplican.

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¿Cuánto cuesta la multa por insultar a un policía de tránsito en Edomex y en CDMX?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México establece en su Artículo 60 Bis que está prohibido insultar, denigrar o golpear a los agentes de tránsito o vialidad, así como proferir vejaciones mediante señales visuales, audibles o cualquier otro accesorio adherido al vehículo. La norma también prohíbe golpear o realizar maniobras con el vehículo para intimidar o maltratar físicamente a otro usuario de la vía, con una sanción de 30 a 40 UMA equivalente a un rango de $3,519.30 a $4,692.40 pesos.

En la Ciudad de México, el Artículo 7, fracción I del Reglamento de Tránsito penaliza la misma conducta con una sanción de 20 a 30 UMA, que se traduce en un costo de entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos. El techo máximo en CDMX equivale al piso mínimo de Edomex en su rango más alto, lo que confirma que la entidad mexiquense aplica el criterio más severo de los dos.

La diferencia en el techo máximo entre ambas entidades supera los mil pesos. Un conductor en Edomex puede enfrentar hasta $1,173.10 pesos más que uno en CDMX por la misma conducta, dependiendo del criterio del agente y las circunstancias del caso. Ambas sanciones toman como base el valor de la UMA 2026, fijado en $117.31 pesos por el INEGI.

De cuánto es la multa por no tener licencia de conducir al ser detenido en Nuevo León Insultar a un agente vial en Edomex cuesta entre $3,519 y $4,692 pesos; en CDMX, entre $2,346 y $3,519 pesos. (Getty Images)

Qué conductas activan la multa por agresión a agentes viales en ambas entidades

Más allá del insulto verbal, los reglamentos de tránsito de Edomex y CDMX contemplan un espectro amplio de conductas. Las acciones que activan la sanción en ambas entidades son las siguientes:

Insultar o denigrar al agente de tránsito o vialidad de forma verbal

al agente de tránsito o vialidad de forma verbal Proferir vejaciones mediante señales visuales, audibles o cualquier accesorio adherido al vehículo

mediante señales visuales, audibles o cualquier accesorio adherido al vehículo Golpear al agente o realizar contacto físico directo en su contra

o realizar contacto físico directo en su contra Realizar maniobras con el vehículo para intimidar o maltratar físicamente a otro usuario de la vía

Los conductores que transitan entre ambas entidades con frecuencia deben tener presente que el reglamento aplicable es el del estado donde ocurre la infracción. La ignorancia de la norma local no exime de la sanción correspondiente, y el rango de multa lo determina el agente en función de la gravedad del acto documentado.

Si un conductor considera que la multa fue aplicada de forma incorrecta, puede impugnarla ante las instancias administrativas de cada entidad. Documentar el momento con video o testigos es el primer paso recomendado antes de iniciar cualquier recurso de inconformidad.

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