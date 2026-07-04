Llevar a tu mascota suelta en el auto te puede costar esta multa en la CDMX y Edomex

Transportar a tu mascota suelta no es solo un riesgo para el animal. La ley lo clasifica dentro de una categoría de infracciones que las autoridades persiguen de forma activa, y el monto que te pueden cobrar sorprende a la mayoría de los automovilistas que circulan con su perro o gato en el coche sin ninguna sujeción ni transportador.

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¿Cuánto te cuesta llevar a tu mascota suelta en el auto en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, la multa por transportar animales sueltos en el vehículo se aplica bajo el concepto de distractores al volante, una categoría que las autoridades capitalinas revisan con especial atención en los operativos de tránsito, y cuyo monto exacto la mayoría de los conductores desconoce hasta que el agente ya levantó el parte.

El fundamento legal está en el Artículo 38, Fracción II, Inciso C del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que prohíbe de forma explícita sostener, cargar o colocar personas o animales entre los brazos y las piernas del conductor en circulación; la norma no distingue entre perros, gatos u otras mascotas: cualquier animal en esa posición configura la infracción de inmediato.

En el Estado de México, la prohibición también tiene base reglamentaria y puede derivar en una sanción para el conductor que circule con su mascota fuera de un transportador. El Artículo 90, Fracción I del Reglamento de Tránsito del Estado de México establece como obligación de todo conductor manejar el vehículo sin llevar en los brazos a personas, animales u objetos de ningún tipo durante la circulación.

Son 20 UMAs: la multa exacta por circular con tu mascota suelta en la Ciudad de México (Getty Images)

¿Qué condiciones activan la multa por mascota suelta en el auto?

La infracción no requiere que ocurra un accidente ni que el animal interfiera físicamente con los controles del vehículo. Basta con que la autoridad observe al conductor con la mascota en el regazo o en los brazos para levantar el parte correspondiente, ya que cualquier posición que limite el campo visual o la libertad de movimiento del conductor activa la sanción de forma automática.

El riesgo es doble: para el conductor, porque una mascota inquieta desvía la atención del volante en fracciones de segundo; y para el animal, porque ante un frenazo brusco o una colisión, un perro o gato sin sujeción se convierte en un proyectil que puede resultar gravemente lastimado o incluso fatal dentro del habitáculo.

Para evitar la multa en CDMX o Edomex, el conductor debe trasladar a su mascota en un transportador colocado en el asiento trasero o en la cajuela, siempre asegurado para que no se desplace durante el trayecto. Ninguna posición en el regazo del conductor, en el asiento del copiloto sin arnés o entre los asientos delanteros cumple con lo que exigen los reglamentos de tránsito de ambas entidades.

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