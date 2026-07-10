Está prohibido y no todos lo saben: Jalisco multará con hasta $2,932 a conductores que hagan esto en un semáforo

Miles de automovilistas circulan cada día por los cruceros de Jalisco sin saber que una acción cotidiana frente al volante los puede dejar con una sanción económica bastante alta en cuestión de segundos. La Policía Vial del estado intensifica los operativos en avenidas de alto tráfico y detecta a los distraídos sin previo aviso, sin importar si el vehículo está en marcha o detenido.

El Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece condiciones específicas que muchos jaliscienses ignoran por completo, y la ley no exige motor encendido para aplicar la sanción correspondiente.

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Esta es la multa de miles de pesos en Jalisco por una acción cotidiana en los semáforos

El Artículo 364, fracción VIII, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco tipifica el uso del teléfono celular al volante como una falta administrativa grave y sancionable, con una multa de 15 a 25 UMA (entre $1,759 y $2,932 pesos en 2026).

La sanción opera en cualquier momento en que un agente detecte el dispositivo en la mano del conductor, sin importar si el vehículo está detenido en un semáforo o circulando en movimiento. Jalisco no distingue entre llamadas, mensajes o el uso de aplicaciones, y considera infracción cualquier manipulación del equipo mientras la persona conduce.

El reglamento estatal contempla también a quienes revisan redes sociales o ajustan el GPS sin un soporte fijo en el tablero, una práctica que multiplica el riesgo de choques leves. Ciclistas y peatones distraídos enfrentan llamados de atención similares, aunque la multa económica solo aplica a conductores.

La Policía Vial documenta cada infracción con fotografía o video como respaldo, y el conductor puede impugnar el reporte ante la autoridad correspondiente si considera que existe un error. El proceso de inconformidad no exime el pago mientras se resuelve, y la revisión puede tardar varias semanas según la carga administrativa.

Usar el celular al volante en Jalisco cuesta hasta $2,932 pesos de multa. (Imagen Ilustrativa)

¿Cómo evitar la multa por celular en los semáforos de Jalisco?

Los especialistas en seguridad vial recomiendan activar el modo de manejo del teléfono antes de arrancar el vehículo, una función que bloquea notificaciones durante todo el trayecto. Este ajuste evita la tentación de revisar el aparato incluso cuando el semáforo se pone en rojo, y reduce las distracciones al mínimo posible.

Existen otras prácticas simples y efectivas que disminuyen el riesgo de una sanción y, sobre todo, de un accidente en la vía pública. Entre las más recomendadas por la Secretaría de Movilidad destacan las siguientes acciones preventivas al volante:

Usa manos libres o bocinas integradas al vehículo para llamadas

Configura el GPS antes de iniciar la marcha, nunca en movimiento

Guarda el celular en la guantera o en un soporte fuera de alcance

Pide a un acompañante que revise mensajes o notificaciones importantes

Estaciona el vehículo si necesitas usar el teléfono con urgencia real

Estas medidas no solo evitan una multa que va de $1,759 a $2,932 pesos, también disminuyen la probabilidad de generar un siniestro vial en cruceros de alta circulación. La prevención es, según las autoridades, la herramienta más efectiva contra accidentes.

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