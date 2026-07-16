Mientras Edomex está multando con más de $2,300 a todos los conductores que circulen sin tarjeta, esto es lo que cobran en Jalisco

La tarjeta de circulación es uno de los documentos que todo automovilista debe llevar al conducir. Además de acreditar que el vehículo está registrado y autorizado para transitar, también puede ser requerida durante una revisión de tránsito o después de un incidente vial.

Por lo anterior, y en el caso de no llevarla consigo, tanto en Jalisco como en el Estado de México existen multas establecidas para “castigar” a estos conductores. Sin embargo, el monto de la sanción cambia de forma importante entre ambas entidades, siento mucho más barata la sanción en Jalisco.

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¿Cuánto cobra Jalisco por no portar la tarjeta de circulación?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece en el artículo 360, numeral 1, fracción IV, que constituye una infracción no presentar la tarjeta de circulación vigente o el comprobante del pago del refrendo vehicular cuando la autoridad lo solicite.

La sanción va de 1 a 5 UMA, por lo que con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas quedan de la siguiente manera:

Multa mínima (1 UMA): $117.31 pesos.

$117.31 pesos. Multa media (3 UMA): $351.93 pesos.

$351.93 pesos. Multa máxima (5 UMA): $586.55 pesos.

En otras palabras, incluso la sanción más alta prevista en Jalisco es menor que la que actualmente se aplica en el Estado de México por la misma conducta.

¿Cómo obtener la tarjeta de circulación? Este documento es expedido al realizar el proceso de reemplacamiento. (X: @FinanzasEdomex)

¿Por qué es importante llevar este documento?

La tarjeta de circulación identifica al vehículo y acredita que cuenta con registro vigente ante la autoridad estatal. En ella aparecen datos como las placas, número de serie (VIN), modelo, marca y nombre de la persona propietaria, por lo que suele ser uno de los primeros documentos que puede solicitar un agente de tránsito durante una inspección.

Actualmente, varios estados también permiten consultar o descargar una versión digital de este documento. Sin embargo, es recomendable verificar si esta tiene validez para efectos de revisión en la entidad donde se circula.

Esto cobra el Estado de México por la misma infracción

En el Estado de México, el artículo 90, fracción III, del Reglamento de Tránsito establece que toda persona conductora debe portar la licencia o permiso vigente, así como la documentación que autorice la circulación del vehículo, entre ella la tarjeta de circulación.

La infracción correspondiente tiene una sanción fija equivalente a 20 UMA, es decir:

20 UMA: $2,346.20 pesos.

A diferencia de otras faltas previstas en el Reglamento de Tránsito mexiquense, esta infracción no contempla distintos niveles de sanción según el historial del conductor, por lo que el monto es el mismo para cualquier persona que circule sin la documentación requerida.

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