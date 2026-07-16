Confirmado por el Congreso: Jalisco exige a la Secretaría de Educación medidas preventivas en las escuelas

El Congreso de Jalisco pidió revisar las mochilas de los alumnos en las escuelas de la entidad para evitar que ingresen con armas u objetos peligrosos a los salones de clase.

Esta medida responde a un acuerdo de los diputados locales para que la Secretaría de Educación de Jalisco diseñe un protocolo de seguridad que proteja a los estudiantes.

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¿Cómo se aplicaría el exhorto para la revisión preventiva de mochilas en las escuelas de Jalisco?

El Congreso de Jalisco se propone frenar la entrada de armas de fuego o artículos punzocortantes en las escuelas públicas y privadas de la entidad. La SEJ sería la encargada de coordinar el protocolo de protección escolar que evite incidentes lamentables en los salones de clase.

La revisión preventiva de útiles escolares se diagramaría bajo acuerdos específicos para mantener la seguridad:

Planeación conjunta con las asociaciones de madres y padres de familia garantiza que las revisiones se realicen de forma transparente.

con las asociaciones de madres y padres de familia garantiza que las revisiones se realicen de forma transparente. El carácter preventivo del programa prioriza el diálogo y la detección oportuna de riesgos sin vulnerar la intimidad estudiantil.

del programa prioriza el diálogo y la detección oportuna de riesgos sin vulnerar la intimidad estudiantil. La capacitación docente facilitará la detección de conductas atípicas o amenazas difundidas mediante plataformas digitales.

Revisión de mochilas en las escuelas de Jalisco. La iniciativa parte del Congreso y genera diversas reacciones en padres, alumnos y autoridades escolares. (Twitter)

¿Qué dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la revisión preventiva de mochilas?

Los diputados locales plantearon que las inspecciones eviten observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La protección del interés superior de la niñez constituiría el eje rector para evitar discriminación. El protocolo prohibiría inspecciones corporales invasivas o el decomiso arbitrario de pertenencias.

La propuesta tomó relevancia tras registrarse eventos de riesgo en el estado, como el hallazgo de un arma en una secundaria de Tala. La Secretaría de Educación de Jalisco coordinaría programas junto al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco para combatir peligros escolares.

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