Lista de útiles escolares SEP 2026-2027: Estos son los materiales para cada grado de primaria

La Secretaria de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista de útiles escolares para alumnos de primaria. Por lo que, los padres de familia ya pueden comenzar a checar precios de los materiales que los estudiantes de educación básica van a requerir durante el ciclo escolar 2026-2027.

Si tienes hijos que estudian algún grado de primaria, te compartimos cuál es la lista sugerida de útiles escolares para el próximo año escolar.

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¿Cuál es la lista de útiles escolares de primaria por año?

Este 15 de julio, millones de estudiantes de educación básica terminaron el año escolar. Por esta razón, la SEP dio a conocer el calendario escolar del ciclo escolar 2026-2027 y, también, la lista de útiles escolares.

Es importante tomar en cuenta que se trata solo de una lista de materiales escolares mínimos básicos para las actividades en las escuelas primarias; sin embargo, los maestros y maestras están facultados para solicitar algunos materiales extra a sus alumnos.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Lista de útiles escolares por grados e primaria

Primero de Primaria

2 cuadernos de cuadrícula grande , tamaño profesional

, tamaño profesional 1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores de madera o pitufas de cera

50 hojas blancas

Segundo de Primaria

2 cuadernos de cuadrícula grande, tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, goma para cortar, sacapuntas, tijeras de punta roja y lápiz adhesivo

Lápices de colores de madera o pinturas de cera

o pinturas de cera 50 hojas blancas

Tercero de Primaria

2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Regla de Plástico

Lápices de colores de madera

50 hojas blancas

Cuarto de Primaria

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

Una caja de lápices de colores de madera

1 juego de geometría

50 hojas blancas

Quinto de Primaria

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

Tijeras con punta roma

Una caja de lápices de colores de madera

Un juego de geometría

50 hojas blancas

Sexto de Primaria

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar, lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma

Una caja de lápices de colores de madera

1 juego de geometría

50 hojas blancas

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026 a 2027 SEP?

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó a los padres y madres de familia que el ciclo escolar 2026-2027, para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, comenzará el lunes 31 de agosto de 2026.

Mientras que los profesores regresarán a los salones de clases una semana antes, el lunes 24 de agosto para participar en el Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva.

Un cambio importante en el nuevo calendario escolar de la SEP es que el ciclo escolar tendrá una nueva fecha de fin de cursos. Ahora, el ciclo escolar 2026-2027 terminará el viernes 9 de julio; es decir, una semana antes que el calendario escolar 2026.

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