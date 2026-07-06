Multarán durante julio 2026 en Edomex a todos los conductores que cometan esta infracción mientras circulan

Una revisión del Reglamento de Tránsito de Edomex confirma que las autoridades multan cada mes a más conductores en el Estado de México por un motivo que muchos desconocen, cada vez más se practica mientras se está al volante y que pone en riesgo a todos en la vía pública.

La sanción golpea el bolsillo de quien la comete y busca frenar una distracción que crece en la entidad. Edomex no adelanta el monto exacto de la multa, pero el reglamento estatal es claro y fija un rango específico de sanción para esta conducta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto pagan los conductores multados en Edomex por esta infracción?

El artículo 90, fracción XXVIII, del Reglamento de Tránsito del Estado de México prohíbe instalar pantallas de video o sistemas de entretenimiento en la parte delantera del vehículo. La Secretaría de Movilidad del Edomex vigila esta disposición legal junto con otras normas de seguridad vial.

La multa por esta infracción va de 16 a 20 UMA, la Unidad de Medida vigente en 2026. Con la UMA en $117.31 pesos, el monto total oscila entre $1,876.96 y $2,346.20 pesos, según la valoración del agente de tránsito.

El oficial determina el monto final según el riesgo que la conducta genera para otros conductores o peatones en la vía. Edomex aplica este mismo criterio en otras infracciones relacionadas con distracciones al volante, como el uso del celular o el GPS en movimiento.

La sanción busca reducir los accidentes viales asociados a la pérdida de atención frente al volante. Edomex suma esta medida a otras estrategias de vigilancia en municipios con mayor tráfico vehicular.

La multa por usar pantallas en la parte delantera va de $1,876.96 a $2,346.20 pesos en el Estado de México. (Gemini)

¿Qué otras distracciones vigila Edomex al volante?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México también sanciona el uso del celular y de aplicaciones de navegación mientras el vehículo circula. La normativa exige detener por completo la unidad antes de manipular cualquier dispositivo dentro del automóvil.

Los agentes de tránsito identifican cuatro tipos de distracción: visual, física, cognitiva y de reacción, según la Secretaría de Movilidad. Edomex enfoca sus operativos viales en las zonas con mayor incidencia de siniestros durante el año.

Los conductores enfrentan sanciones económicas similares cuando usan estos dispositivos en movimiento dentro del territorio mexiquense. La entidad recomienda programar el destino antes de iniciar el trayecto para evitar infracciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.