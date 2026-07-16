Lista de útiles escolares EDOMEX 2026 para estudiantes de educación básica

Con el inicio del ciclo escolar 2026 2027, el próximo 31 de agosto, el gobierno del Estado de México (Edomex) impulsará una nueva entrega del programa Útiles Escolares para el Bienestar, que busca apoyar la economía de las familias con paquetes gratuitos para estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

La lista oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) delimita qué productos se requieren.

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¿Qué se necesita para recibir útiles escolares gratis?

El programa beneficia a la totalidad de las y los estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica de los 125 municipios del Estado de México. Para acceder al apoyo, únicamente es necesario residir en la entidad y estar inscrito en una escuela pública. La incorporación al programa se realiza de manera automática, por lo que madres, padres o tutores no tienen que realizar ningún trámite adicional.

Útiles escolares de primero y segundo de primaria 2026 en Edomex

A continuación te presentamos la lista detallada por cada nivel educativo:

Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

Cincuenta hojas blancas.

¿Qué útiles escolares necesitan los estudiantes de tercero de primaria?

Dos cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.

Una regla de plástico y lápices de colores de madera.

Cincuenta hojas blancas.

Educación primaria (cuarto, quinto y sexto grado)

Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.

Un cuaderno de rayas tamaño profesional.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.

Tijeras de punta roma y una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría y cincuenta hojas blancas.

¿Qué útiles necesitan los estudiantes de secundaria para el ciclo 2026-2027?

Un cuaderno para cada disciplina (el formato lo determina cada profesor en función de su materia).

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría y cincuenta hojas blancas.

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