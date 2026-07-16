Resultados Preinscripciones SEP Hidalgo 2026: Así puedes consultar en qué escuela quedó tu hijo

¿En qué escuela se quedó tu hijo? Si realizaste en proceso de ingreso para el ciclo escolar 2026-2027, te urge saber que a partir de hoy jueves 16 de julio, ya puedes revisar los Resultados de las Preinscripciones SEP Hidalgo para que verifiques cuál es la escuela que le asignaron a tu pequeño o pequeña. Te contamos paso a paso cómo puedes hacerlo.

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¿Cuándo salen los resultados de las preinscripciones 2026 en Hidalgo?

A partir de hoy, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) habilitó el sistema en línea para que padres y madres de familia puedan revisar si sus hijos se quedaron en la escuela de su preferencia.

Los resultados que se dan a conocer a partir de este jueves 16 de julio son los alumnos que ingresan por primera vez a algún nivel de educación básica:

Primer grado de preescolar

Segundo grado de preescolar (Primer ingreso)

Tercer grado de preescolar (Segundo ingreso)

Primer año de primaria

Primer año de secundaria

El secretario de Educación Pública de Hidalgo, @natycastrejonv, encabezó la ceremonia oficial de clausura del ciclo escolar 2025-2026 en la Secundaria General "Héroe de Nacozari", en Tulancingo, donde reconoció el esfuerzo de cerca de 570 mil estudiantes de educación básica que… pic.twitter.com/Nv2i5v31U5 — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) July 16, 2026

¿Cómo saber en qué escuela de la SEP se quedó mi hijo en Hidalgo?

Para saber en qué escuela se quedó tu hijo, lo único que debes hacer es ingresar al portal de la SEP Hidalgo y verificar el resultado de las preinscripciones con los datos del estudiante. Sigue estos sencillos pasos:

Ingresa al portal oficial de la SEPH en este ENLACE

en este Teclea la CURP del alumno

Da clic en el botón “Acceder”

Ten a la mano el folio del comprobante de preinscripción

De esta manera, el sistema te mostrará cuál es la escuela en la que se quedó tu hijo o hija. Después, durante el mes de agosto deberás de acudir en tiempo y forma al plantel para realizar la inscripción para el próximo ciclo escolar 2026-2027.

La SEP Hidalgo informó que los criterios para asignar escuela a los menores de edad de primer ingreso en preescolar, primaria y secundaria fueron principalmente la cercanía del domicilio con la escuela solicitada y la disponibilidad de lugares en cada plantel.

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