Antes de tirar tus libros y cuadernos viejos en este municipio de Querétaro, hay un punto de acopio que los recibe hasta esta fecha límite

Una nueva alternativa surge para quienes buscan dar un destino responsable a libros y cuadernos en desuso. El Gobierno de Corregidora, en el estado de Querétaro, lanza la segunda edición de un programa que facilita la entrega de material escolar y que ya suma las primeras donaciones en la zona.

La iniciativa busca reducir la basura generada por materiales de oficina y escuela que ya no cumplen su función original. La ciudadanía puede sumarse al esfuerzo en un sitio habilitado especialmente para este fin, aunque la ventana de participación es limitada y conviene revisarla a tiempo antes de que cierre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué materiales recibe el punto de acopio de Corregidora?

Corregidora prioriza el material de papel y cartón porque representa buena parte del volumen escolar que se genera cada ciclo, y por eso habilita un espacio fijo para su entrega.

El proceso de selección en el contenedor instalado en el Centro de Atención Municipal de El Pueblito ocurre después de la entrega, cuando el personal municipal separa los materiales aptos para reciclaje de aquellos que requieren un manejo distinto.

Corregidora explica que el objetivo final es la destrucción segura del papel, en un esquema que también evita la fuga de residuos hacia rellenos sanitarios.

Materiales que acepta el punto de acopio:

Libros y libretas en desuso

Hojas sueltas y folders

Cuadernillos en buen estado

Material de oficina de papel y cartón

Quienes participan no necesitan registro previo ni comprobante de domicilio para dejar su material en el contenedor. Corregidora mantiene abierto el punto de recepción entre semana, y la administración municipal invita a separar el papel de otros residuos antes de acercarse al sitio.

Libros, libretas, folders y cuadernillos ya tienen un destino de reciclaje en Corregidora. (Municipio de Corregidora | Facebook)

¿Hasta cuándo funciona la campaña de Corregidora en El Pueblito?

La segunda edición de Libros por el Planeta arrancó con la instalación del contenedor en el CAM de El Pueblito. Corregidora fija un periodo de participación acotado que comenzó el 1 de julio y continuará hasta el 31 de agosto, por lo que conviene planear la entrega con tiempo.

Después del 31 de agosto, el contenedor dejará de recibir material y el municipio evaluará los resultados de la campaña. Corregidora planea repetir la dinámica en próximas ediciones si la respuesta ciudadana supera las cifras registradas antes.

Pasos para participar:

Junta libros, cuadernos y hojas en desuso

Acude al CAM de El Pueblito de lunes a viernes

Entrega el material entre 8:30 y 16:30 horas

Hazlo antes del 31 de agosto

Corregidora invita a los vecinos de la zona a revisar sus libreros antes de tirar cualquier libro o cuaderno viejo. El municipio recuerda que cada entrega suma al esfuerzo colectivo por reducir la basura escolar en la región.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.