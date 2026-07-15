Si tienes secundaria, la SSPC tiene trabajo formal con $13 mil pesos mensuales en CDMX, Edomex y otros 6 estados: estas son las fechas y sedes para aplicar

Conseguir un empleo formal con prestaciones completas no siempre requiere experiencia previa ni estudios avanzados. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Servicio de Protección Federal, mantiene abierto un proceso de reclutamiento dirigido a mujeres y hombres de 18 a 65 años en distintas regiones del territorio nacional.

La convocatoria del SPF ofrece plazas para desempeñarse como guardias especializados en protección, custodia y vigilancia de instalaciones federales. No exige experiencia en seguridad pública y la disponibilidad geográfica es el único requisito que condiciona la asignación final.

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¿Qué requisitos pide la SSPC para las plazas de guardia federal?

El SPF establece un perfil básico y obligatorio para todos los aspirantes, sin distinción de género ni experiencia. La institución solicita documentación oficial completa antes de avanzar a la etapa de capacitación.

Entre los puntos que exige la convocatoria destacan:

Tener entre 18 y 65 años de edad

Contar con secundaria concluida como escolaridad mínima

Estatura mínima de 1.50 m (mujeres) y 1.60 m (hombres)

Buen estado de salud física y mental

Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier entidad del país

Comprobante de domicilio y de estudios, CURP, credencial para votar vigente y constancia de situación fiscal

Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (solo hombres)

El sueldo mensual neto asciende a 13 mil 607 pesos, equivalente a 116 veces la UMA diaria de $117.31. El paquete incluye seguro médico y crédito hipotecario, además de 20 días de vacaciones al año.

¡Únete a la fuerza del Servicio de Protección Federal, @spf_sspc!



🔸 Consulta los requisitos 👉🏼 https://t.co/5j5Q5JdROW pic.twitter.com/pqIEIRiqmW — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 14, 2026

¿En qué fechas y sedes puedes aplicar en cada estado?

El reclutamiento se organiza por jornadas presenciales durante julio, con sedes distribuidas en ocho entidades del país. Cada estado concentra varias fechas distintas según el municipio, y algunas ciudades reciben dos visitas en el mes.

Ciudad de México : San Antonio Abad y Xochimilco (14 y 28 de julio), Gustavo A. Madero (15 y 29 de julio), Tláhuac, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Milpa Alta (17, 21, 22 y 27 de julio)

: San Antonio Abad y Xochimilco (14 y 28 de julio), Gustavo A. Madero (15 y 29 de julio), Tláhuac, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Milpa Alta (17, 21, 22 y 27 de julio) Estado de México : Chalco (14 de julio), Tepetlaoxtoc (15), Tlalmanalco (16), Tenango del Aire (17), Teotihuacán (20), Nopaltepec (24), Cuautlalpan (29), Temascalapa y Chimalhuacán (30)

: Chalco (14 de julio), Tepetlaoxtoc (15), Tlalmanalco (16), Tenango del Aire (17), Teotihuacán (20), Nopaltepec (24), Cuautlalpan (29), Temascalapa y Chimalhuacán (30) Hidalgo : Tizayuca (13 de julio)

: Tizayuca (13 de julio) Yucatán : Mérida (14 de julio)

: Mérida (14 de julio) Quintana Roo : Cancún (16 y 17 de julio), Chetumal (20 y 21)

: Cancún (16 y 17 de julio), Chetumal (20 y 21) Morelos : Cuautla (20 de julio), Cuernavaca (22), Jojutla (23)

: Cuautla (20 de julio), Cuernavaca (22), Jojutla (23) Tlaxcala : Tlaxcala capital (21 y 22 de julio), Apizaco (24)

: Tlaxcala capital (21 y 22 de julio), Apizaco (24) Veracruz: Xalapa (23 y 24 de julio), puerto de Veracruz (30 y 31)

Quienes no puedan asistir a una jornada programada tienen otra opción disponible. Las oficinas permanentes reciben trámites todo el año en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 915, esquina Oceanía, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Si cumples con el perfil, el siguiente paso es acudir a la sede más cercana con la documentación completa. Llevar los papeles en regla acelera el proceso de selección y evita una segunda visita.

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