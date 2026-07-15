Otra vez se descarriló el Tren Interoceánico en Oaxaca

El Tren Interoceánico volvió a descarrilar la madrugada de este miércoles en el mismo tramo donde, en diciembre del año pasado, ocurrió el accidente ferroviario más grave, que dejó 14 personas muertas y más de un centenar heridas.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con una tarjeta informativa que difundió la Secretaría de Marina (Semar), el percance ferroviario involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una, en el PK-230+800 (placa kilométrica).

El sitio del accidente tiene de inmediaciones a las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

“El evento no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población”.

De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía.

El Corredor Interoceánico indicó que especialistas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realizan una revisión técnica para determinar las causas del descarrilamiento. Mientras tanto, aseguró que la operación del sistema ferroviario continúa con normalidad.

Tren Interoceánico (SEMAR.)

¿Qué pasó en el accidente del Tren del Istmo de 2025?

Este reciente suceso encendió las alertas de seguridad debido a que ocurrió en una zona muy cercana al sitio donde se registró el primer accidente del Tren Interoceánico con pasajeros a bordo, ocurrido el 28 de diciembre de 2025.

En aquella ocasión, un convoy se descarriló en la Línea Z —una ruta estratégica de más de 300 kilómetros que conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca— específicamente entre las localidades de Chivela y Nizandá.

El siniestro del año pasado dejó un saldo de 14 personas muertas y más de 100 pasajeros heridos. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) dictaminó que la causa principal del accidente fue el exceso de velocidad al tomar una curva, ingenieros y especialistas advirtieron que el trazado estructural de la vía cuenta con elementos que pueden resultar inadecuados para la circulación de un tren de pasajeros.

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