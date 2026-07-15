Caso Monserrat Uribe: Madre buscadora explica todas las omisiones que impidieron localizar a su hija con vida

Por: Nily Vanessa Moreno

“Me decían que mi hija se había ido con el novio, que la buscara en Acapulco o que estaba con unos amigos. Esa revictimización no tiene nombre y sigue ocurriendo”, denunció Jaqueline Palmeros, madre buscadora de Monserrat Uribe.

La líder del colectivo “Una luz en el camino” señaló que las autoridades minimizaron la desaparición de su hija, ocurrida el 24 de julio de 2020 en Iztapalapa tras acudir presuntamente a una entrevista de trabajo, lo que retrasó las acciones de búsqueda por falta de protocolos y una respuesta oportuna.

En entrevista con adn Noticias, afirmó que el Estado continúa revictimizando a las madres buscadoras y cuestionó la falta de acción eficaz ante la crisis de desaparición forzada en México.

Asimismo, pidió mayor compromiso de las autoridades tras el alto índice de personas desaparecidas y dijo que no todos los funcionarios son responsables, pues hay personal comprometido con la búsqueda, pero consideró que la falta de interés en los altos niveles de decisión provoca fallas en el sistema y afecta la búsqueda de personas desaparecidas.

¿Cómo desapareció Jael Monserrat Uribe en CDMX?

Jael Monserrat Uribe Palmeros, de 21 años y madre de familia, desapareció el 24 de julio de 2020 tras salir de su casa rumbo a una supuesta entrevista de trabajo.

Fue vista por última vez en la zona del Eje 5 Sur y Calzada de La Viga de la colonia Apatlaco, y su familia emprendió una búsqueda que se prolongó por más de cuatro años y medio, hasta que finalmente fue localizada sin vida en la zona del Ajusco, en la Ciudad de México.

El caso de Monserrat refleja la crisis de desaparición en México, de acuerdo con Amnistía Internacional, en 2025 las desapariciones en México aumentaron 10.5% respecto al año anterior, lo que refleja un agravamiento de la crisis de personas desaparecidas en el país.

El organismo advierte que este incremento ocurre en un contexto de persistentes fallas institucionales en la búsqueda y localización de personas, así como en la protección de sus familiares.

¿De dónde sacan el dinero las madres para buscar a sus desaparecidos?

“Somos un colectivo autogestivo”, explica Jaqueline Palmeros, al describir cómo han tenido que financiar por cuenta propia las labores de búsqueda ante la falta de apoyo oficial. El grupo obtiene recursos mediante la venta de dulces y rifas de artículos donados por artistas y ciudadanos.

Asimismo, señaló que el equipo necesario para las brigadas, como botas, pantalones y herramientas, proviene de donaciones de escuelas y organizaciones civiles. Con palas, picos, rastrillos y utensilios de jardinería, el colectivo realiza sus jornadas en campo.

Madre buscadora denuncia la falta de coordinación entre la SEMEFO y fiscalía

Palmeros advirtió la necesidad de implementar un sistema informático unificado a nivel nacional que concentre la información forense de todos los estados.

Señaló que la fragmentación actual obliga a las familias a desplazarse de una entidad a otra para buscar datos, debido a que cada estado resguarda únicamente información local y existe poca coordinación entre autoridades.

“Lo siguen haciendo en la antigüita, como si vivieras en la época de las cavernas, con fotografías y revictimizando (...) a veces no tienen ni siquiera la información básica”, calificó la líder, al criticar los métodos utilizados y la falta de modernización en los procesos de identificación.

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