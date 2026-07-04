Temporada de lluvias 2026 en México: la lista de prevención que la CNPC recomienda tener en cuenta en casa y al salir

Con el fin de fortalecer las medidas de autoprotección y prevención, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhorta a la población a no bajar la guardia ante la continuidad de las lluvias en distintas regiones del país tanto fuera como dentro del hogar.

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¿Qué riesgos debe vigilar la población en México durante la temporada de lluvias?

La CNPC pide a la población permanecer atenta a posibles encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Para quienes estén fuera, la recomendación es evitar cruzar corrientes de agua bajo cualquier circunstancia.

También se pide extremar precauciones en zonas de laderas y barrancas, por el riesgo de deslizamientos de tierra o flujos de lodo. Si las autoridades locales emiten una indicación de evacuación hacia refugios temporales, la instrucción es atenderla de inmediato.

¿Qué lista de prevención recomienda la CNPC tener lista en casa?

La CNPC también hace un llamado a aplicar las siguientes acciones preventivas en casa ante lluvias extremas:

Mantener limpias las coladeras , calles, pasos de agua y canaletas

, calles, pasos de agua y canaletas Revisar el plan familiar de protección civil

Resguardar documentos importantes en bolsas o contenedores impermeables

importantes en bolsas o contenedores impermeables Tener preparada una mochila de emergencia

Consultar los avisos oficiales de la CNPC

de la CNPC Seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y municipales de protección civil

La CNPC subraya que, en temporada de lluvia y huracanes, lo más importante es proteger a la familia y mantenerse informado por canales oficiales. En caso de emergencia, finaliza el organismo, la línea de contacto es el 911.

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