El Pueblo Mágico de San Luis Potosí que acaba de entrar al libro Guinness de los Récords por un curioso motivo

Xilitla volvió a ser noticia, pero esta vez no fue por su jardín surrealista ni por los paisajes de la Huasteca. El Pueblo Mágico de San Luis Potosí obtuvo un reconocimiento internacional vinculado a una de sus tradiciones más representativas: el huapango.

Durante dos días, la plaza principal concentró música, zapateado y visitantes que siguieron el ritmo de este baile, lo que derivó en un nuevo Récord Guinness para el municipio potosino.

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¿Qué récord Guinness logró Xilitla?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, Xilitla obtuvo el Guinness World Records por reunir a más de 500 personas bailando huapango de manera simultánea, organizada y sincronizada sobre tarima, durante el festival “48 Horas de Huapango”.

El reconocimiento no se limitó a sostener la celebración durante dos días. La validación exigió que los participantes cumplieran con criterios técnicos establecidos por la organización internacional, no solo con estar presentes.

¿Cómo se validó el récord de huapango?

Para obtener la certificación, los participantes debían ejecutar el huapango sin interrupciones, mantener la coreografía colectiva durante más de cinco minutos y portar indumentaria tradicional huasteca: botas, sombrero y vestimenta típica de la región.

La validación estuvo a cargo de un adjudicador oficial de Guinness World Records para América Latina, quien confirmó que Xilitla superó el mínimo requerido para establecer la nueva marca mundial.

¿Quiénes participaron en el récord?

El festival reunió a bailarines, músicos, habitantes y visitantes que llegaron a Xilitla para sumarse a la celebración. Hubo representación de:

San Luis Potosí

Tamaulipas

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Nuevo León

Veracruz

Puebla

Estados Unidos y Canadá

En total, más de tres mil personas se registraron para participar, convirtiendo a Xilitla en punto de encuentro del folclor huasteco durante ese fin de semana.

¿Cómo fueron las 48 horas de huapango?

El festival arrancó el viernes y se extendió durante dos días en la plaza principal del municipio. Mientras avanzaba el conteo oficial, 25 tríos provenientes de lugares como San Luis Potosí, Aguascalientes, entre otros, sostuvieron musicalmente el evento y reforzaron el carácter regional de una expresión compartida por distintos estados de la Huasteca.

Brownsville, Texas: el lugar inesperado que tenía el récord del huapango

Antes de que Xilitla se coronara, el récord mundial del baile de huapango más grande no lo tenía ningún municipio mexicano, sino una ciudad fronteriza de Texas. Brownsville, ubicada frente a Matamoros sobre el Río Bravo, era hasta este fin de semana la sede oficial de la marca con 468 parejas bailando simultáneamente sobre una tarima.

Ese dato refleja la profunda presencia de la cultura huasteca entre las comunidades mexicanas y mexicoamericanas del sur de Estados Unidos, y habla de cómo una tradición puede preservarse y competir a nivel mundial lejos de su lugar de origen.

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