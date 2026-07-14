EN VIVO: Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX y estaciones cerradas en el Metrobús hoy martes 14 de julio

¿Usas la línea 3 del Metro CDMX? Ten mucha paciencia, pues las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) informaron que el servicio es lento debido a que retiraron a una persona de la zona de vías entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes. Lo anterior ha provocado tiempos de espera superiores a los 15 minutos.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX se encuentra cerrada la estación Guerrero, dirección Tenayuca, por obstrucción de carril.

Es importante mencionar que esto puede cambiar con el pasar de las horas, por lo que te contamos cómo avanzan los principales transportes públicos de la capital.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy martes 14 de julio 2026

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