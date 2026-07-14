Posible ciclón tropical y monzón mexicano traerá tormentas en el país hoy martes 14 de julio

Las tormentas no paran durante todo este verano en México y hoy martes 14 de julio, debido a la formación de un posible ciclón tropical, el monzón mexicano y canales de baja presión seguirán las fuertes lluvias y vientos en la mayor parte del país.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este día la mayor parte de las entidades vivirán tormentas eléctricas, posible caída de granizo, rachas de viento y oleaje elevado.

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¿Qué estados vivirán tormentas y lluvias hoy martes 14 de julio?

Las lluvias seguirán en el país, principalmente en los siguientes estados durante la tarde de este día:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Nayarit

Guerrero

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México (Edomex)

Puebla

Nuevo León

Zacatecas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ante este pronóstico, las autoridades pidieron a la población tener cuidado, debido a que las fuertes lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incrementos de niveles de ríos y arroyos.

¿Lloverá en la CDMX hoy 14 de julio?

Mientras tanto, en el pronóstico regional del SMN, en la CDMX se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente freso; sin embargo, conforme pasan las horas, se prevé lluvias fuertes o tormenta eléctrica y en algunos puntos podría presentarse caída de granizo.

La máxima estará entre 24 y 26º, mientras que la mínima será entre 13 y 15º.

¿Hará calor en México hoy martes 14 de julio?

Pese al ambiente lluvioso, las altas temperaturas continuarán en México debido a la presencia de una ola de calor combinada con el fenómeno del Súper Niño, la cual afectará a:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Baja California Sur

Oaxaca

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