Frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart hoy 14 de julio

Si quieres aprovechar las promociones en frutas, verduras, carnes y mariscos del Martes de Frescura de Walmart, aquí te decimos cuáles son los productos con los precios más bajos para que compres tu súper en tienda física o en línea.
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¿Cuáles son las ofertas en frutas y verduras de Walmart hoy?
En el caso de las frutas y verduras las que tienen descuento este martes son:
- Mandarina: 45.00 pesos el kilo
- Cerezas: 49.00 pesos los 454 gramos
- Uva: 50.00 pesos la charola con 907 gramos
- Limón sin semilla: 35.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 42.00 pesos el kilo
- Penca de plátano: 26.00 pesos
- Calabaza japonesa: 36.90 pesos el kilo
- Zanahoria: 18.00 pesos el kilo
- Brócoli: 36.00 pesos los 454 gramos
- Espinaca: 52.00 pesos la bolsa con 280 gramos
- Jícama: 29.90 pesos el kilo
- Melón valenciano: 36.00 pesos el kilo
- Chile poblano: 61.00 pesos el kilo
Carnes y mariscos con descuento en Walmart
Si quieres comprar carne roja, mariscos o pollo al mejor precio, estas son las promociones:
- Arrachera de res marinada: 180.00 pesos los 600 gramos
- Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos el kilo
- Chorizo de cerdo: 99.00 pesos los 500 gramos
- Carne de res para hamburguesa: 90.00 pesos las 8 piezas
- Filete de tilapia: 109.00 pesos la charola con 900 gramos
- Bistec de res: 199.00 pesos los 800 gramos
- Medallones de atún: 229.00 pesos 4 piezas
- Cubitos de atún aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
- Salmón noruego: 339.00 pesos los 500 gramos
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