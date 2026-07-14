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Frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart hoy 14 de julio

E Walmart los martes hay ofertas en frutas, verduras y carnes, así que si quieres armar tu súper y ahorrarte una lanita, estos son todos los productos con los precios más bajos.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si quieres aprovechar las promociones en frutas, verduras, carnes y mariscos del Martes de Frescura de Walmart, aquí te decimos cuáles son los productos con los precios más bajos para que compres tu súper en tienda física o en línea.

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¿Cuáles son las ofertas en frutas y verduras de Walmart hoy?

En el caso de las frutas y verduras las que tienen descuento este martes son:

  • Mandarina: 45.00 pesos el kilo
  • Cerezas: 49.00 pesos los 454 gramos
  • Uva: 50.00 pesos la charola con 907 gramos
  • Limón sin semilla: 35.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 42.00 pesos el kilo
  • Penca de plátano: 26.00 pesos
  • Calabaza japonesa: 36.90 pesos el kilo
  • Zanahoria: 18.00 pesos el kilo
  • Brócoli: 36.00 pesos los 454 gramos
  • Espinaca: 52.00 pesos la bolsa con 280 gramos
  • Jícama: 29.90 pesos el kilo
  • Melón valenciano: 36.00 pesos el kilo
  • Chile poblano: 61.00 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento en Walmart

Si quieres comprar carne roja, mariscos o pollo al mejor precio, estas son las promociones:

  • Arrachera de res marinada: 180.00 pesos los 600 gramos
  • Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos el kilo
  • Chorizo de cerdo: 99.00 pesos los 500 gramos
  • Carne de res para hamburguesa: 90.00 pesos las 8 piezas
  • Filete de tilapia: 109.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Bistec de res: 199.00 pesos los 800 gramos
  • Medallones de atún: 229.00 pesos 4 piezas
  • Cubitos de atún aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
  • Salmón noruego: 339.00 pesos los 500 gramos

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