EN VIVO: Accidentes, bloqueos y obras paralizan carreteras de México hoy

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) es la encargada de brindar toda la información sobre lo que ocurre en las carreteras del país y hoy ha reportado algunos cierres y bloqueos por diversas razones, así que si vas a viajar por alguna autopista te recomendamos tomar previsiones.

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Carreteras con cierres hoy

Debido a condiciones climáticas adversas, en la autopista Acatzingo- Ciudad Mendoza se recomienda a los automovilistas encender sus luces y disminuir la velocidad.

Hay cierre parcial en la carretera Apizaco-Tejocotal, a la altura de la Loc. Plan de Ayala, con dirección Huamantla.

Aquí puedes conocer cuáles son todos los cierres carreteros en tiempo real:

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